Cristiano Ronaldo nähert sich der 1000-Tore-Marke

Der portugiesische Stürmerstar Cristiano Ronaldo ist seinem historischen Rekord einen weiteren Schritt näher gekommen. In der Saudi Pro League besiegte Al Nassr den Verein Al Taawoun zu Hause mit 2:1 und übernahm die Tabellenführung. Der erfahrene Angreifer, der das entscheidende Tor erzielte, erhöhte seine Karrierebilanz auf 978 Treffer. Dies berichtet Goal.com .

Nach Angaben von Goal.com begann das Spiel mit einer aktiven Phase der Gäste. In der 11. Minute eröffnete Bassam Al Hurayji den Torreigen und brachte Al Taawoun in Führung. Die Gastgeber erhöhten daraufhin den Druck, und in der 45.+5. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Samuel Costa aus, sodass die Teams mit einem Unentschieden in die Pause gingen.

Historisches Tor und Rekorde

Zu Beginn der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 50. Minute, trat Cristiano Ronaldo in den Mittelpunkt. Er traf ins gegnerische Tor und sicherte seinem Team einen wichtigen Sieg. Der Stürmer, der 80 Minuten auf dem Platz stand, verzeichnete einen Expected-Goals-Wert (xG) von 1,08 und brachte 90 Prozent seiner Pässe an den Mann.

Dieses Tor festigte Cristiano Ronaldos Status als bester Torschütze in der Geschichte der Saudi Pro League weiter. Er erhöhte seine Ligabilanz für Al Nassr auf 104 Treffer und übertraf damit den bisherigen Rekordhalter Mohammad Al Sahlawi (103 Tore). Zudem zog Ronaldo mit Al Sahlawis Bestmarke von 131 Toren in allen Wettbewerben gleich. Der Vereinsrekordhalter Majed Abdullah kommt auf 259 Tore.

Die Rekordserie von Al Nassr

Der Sieg sicherte Al Nassr nicht nur den ersten Tabellenplatz, sondern setzte auch ihre beeindruckende Serie fort. Das Team hat nun in 91 Pflichtspielen in Folge getroffen. Dies ist die zweitlängste Serie in der Fußballgeschichte und ein absoluter Rekord im saudi-arabischen Fußball. Der Verein benötigt noch sechs weitere Spiele mit eigenem Torerfolg, um den Weltrekord zu brechen.

Damit hat sich Al Nassr nach den ersten vier Spieltagen mit 12 Punkten an die Spitze gesetzt. Diese Niederlage ließ Al Taawoun hingegen auf den 15. Platz abrutschen, wo sie derzeit bei 2 Punkten stehen. Cristiano Ronaldo fehlen nun noch 22 Tore, um die legendäre Marke von 1000 Treffern zu erreichen.