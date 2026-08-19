Cristiano Ronaldo könnte im November nach Usbekistan kommen

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Cristiano Ronaldo könnte im November nach Usbekistan kommen

Eine Nachricht, die Fußballfans erfreuen dürfte: der legendäre portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo könnte im November dieses Jahres Usbekistan besuchen.

Der Spielplan für die Ligaphase der AFC Champions League Elite 2026/27 steht fest. Demnach wird der Klub aus Taschkent, Pakhtakor am 2. November voraussichtlich den saudi-arabischen Klub Al-Nassr empfangen, für den Cristiano Ronaldo aufläuft.

Sollte Ronaldo in diesem Spiel zum Einsatz kommen, wäre es möglicherweise sein erster Besuch in Usbekistan. Der portugiesische Star setzt seine Karriere derzeit bei Al-Nassr fort.

Usbekische Fußballfans erwartet ein weiteres hochkarätiges Spiel. Der Klub aus Fergana, Neftchi soll am 23. November den saudi-arabischen Klub Al-Hilal empfangen. In dieser Partie könnten die Fans einen der Stars des Weltfußballs sehen – Karim Benzema.

Porträts der Fußballer Cristiano Ronaldo und Karim Benzema nebeneinander.

Daher wird im November in Usbekistan großes Interesse an zwei wichtigen Spielen mit Stars des Weltfußballs erwartet.

Kommt Cristiano Ronaldo also nach Taschkent und läuft er gegen Pakhtakor auf?

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Charos
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