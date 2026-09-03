U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan wird alleiniger Tabellenführer in der Qualifikation in Taschkent

Die zweite Runde der Spiele in Gruppe B der Qualifikation für den U-20-Asien-Cup, die in Taschkent ausgetragen wird, ist beendet. Die usbekische U-20-Nationalmannschaft unter der Leitung von Trainer Jamoliddin Rahmatullayev traf auf Indien und sicherte sich mit einer dominanten Leistung einen überzeugenden 4:0-Sieg.

Totale Dominanz und aufeinanderfolgende Tore

Unsere Jugendmannschaft übernahm von den ersten Minuten an die Initiative und ließ dem Gegner keine Chance, indem sie in beiden Halbzeiten jeweils zwei Tore erzielte:

29. Minute: Ulugbek Maratov setzte sich gegen die Verteidiger durch und eröffnete den Torreigen (0:1);

35. Minute: Quvonchbek Abrayev traf ins gegnerische Netz und baute die Führung aus (0:2);

66. Minute: In der zweiten Halbzeit vollendete Shorahim Shorahmedov einen schönen Angriff mit einem Tor (0:3);

90. Minute: Der eingewechselte Nurbek Sarsenbayev setzte den Schlusspunkt (0:4).

Gruppensituation: Alleinige Führung und ein hoher Sieg Syriens

Auch im zweiten Spiel der Gruppe wurde das erwartete Ergebnis erzielt. Die syrische U-20-Mannschaft besiegte Bangladesch mit 3:0 und sicherte sich ihre ersten 3 Punkte:

Usbekistan — 6 Punkte (absoluter Tabellenführer nach Tordifferenz);

Syrien — 3 Punkte;

Indien — 3 Punkte;

Bangladesch — 0 Punkte.

U-20-Asien-Cup-Qualifikation. Gruppe B, 2. Spieltag

Indien U-20 — Usbekistan U-20 — 0:4

Tore: Ulugbek Maratov (29), Quvonchbek Abrayev (35), Shorahim Shorahmedov (66), Nurbek Sarsenbayev (90).

Aufstellung Usbekistan U-20: Nematulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Azizbek Tulkinbekov (C) (Behruz Abdusattorov, 80), Diyor Ermanov, Quvonchbek Abrayev (Husan Kupaysinov, 66), Abdulfayz Bobomurodov, Ulugbek Maratov (Asilbek Abdurasulov, 46), Ozodbek Najmiddinov, Quvonishbek Saydaliyev (Tohir Ashurboyev, 66), Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Aliyev (Nurbek Sarsenbayev, 46).

Bangladesch U-20 — Syrien U-20 — 0:3

Tore: Alan (44), Praxitelous (45+1), As Sarraj (90).

Das entscheidende Finale steht bevor: Duell gegen Syrien

Das letzte Spiel der 3. Runde, das über den Gruppensieger und das Ticket für den Asien-Cup entscheidet, findet am 6. September statt. Die Schützlinge von Jamoliddin Rahmatullayev treffen dabei auf ihren Hauptkonkurrenten, die syrische Nationalmannschaft.

Glauben Sie, dass die usbekische U-20-Mannschaft ihre Siegesserie am 6. September fortsetzen und sich mit einer 100-Prozent-Bilanz qualifizieren kann? Wie bewerten Sie die heutige Leistung der Mannschaft von Jamoliddin Rahmatullayev? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!