Südkorea besiegt: Sensationeller Sieg für die U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan!

Im Rahmen der Vorbereitung auf internationale Wettbewerbe traf die U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan auf eines der renommiertesten und stärksten Teams Asiens, Südkorea U-20 in einem Freundschaftsspiel. In einer intensiven und ausgeglichenen Partie sicherten sich die jungen Usbeken einen 1:0 wichtigen Sieg.

Laut dem Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes (UFA) zeigte das Team unter der Leitung von Cheftrainer Jamoliddin Rahmatullayev eine hohe körperliche Fitness und taktische Disziplin, was schließlich zum entscheidenden Treffer führte.

Der „Joker“ in der 78. Minute: Siegtreffer durch Tulaganov

Während der gesamten Begegnung erspielten sich beide Seiten einige gute Chancen, doch das letzte Wort hatten die jungen Usbeken:

Intensiver Kampf in der ersten Halbzeit: Die Partie war geprägt von starkem Pressing im Mittelfeld und Positionskämpfen;

Der Held von der Bank: Die Auswechslungen des Trainerstabs in der zweiten Halbzeit zahlten sich aus. Der eingewechselte Offensivspieler Davron Tulaganov nutzte in der 78. Minute eine Lücke in der koreanischen Abwehr und erzielte den entscheidenden Treffer zum 1:0.

Rahmatullayevs Auswahl: Kader und Rotationen

Der Trainerstab nutzte dieses prestigeträchtige Testspiel, um Spieler auf allen Positionen zu testen:

Startelf von Usbekistan U-20:

Nematulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonchbek Abrayev, Nurbek Sarsenbayev, Behruz Abdusattorov, Tohirjon Ashurbayev, Ozodbek Najmiddinov, Quvanishbek Saydaliyev, Abduvosid Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov und Ulugbek Maratov.

Eingewechselte Spieler:

Neben Torschütze Davron Tulaganov kamen im Spielverlauf auch Shokirov, Yusupxonov, Odiljonov, Botiraliyev, Kupaysinov, Erimbetov, Aliyev, Abdurasulov, Quvonshibayev und Ermanov zum Einsatz, um das Mannschaftsspiel zu stärken.

Dieser Sieg gegen einen der Giganten des Kontinents verleiht der Mannschaft von Jamoliddin Rahmatullayev zweifellos einen wichtigen psychologischen Vorteil und Selbstvertrauen vor den offiziellen Turnieren.