Manchester United gibt großen 76-Millionen-Euro-Transfer bekannt!

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Manchester United gibt großen 76-Millionen-Euro-Transfer bekannt!

Der nächste große Deal des Sommertransferfensters in der englischen Premier League wurde offiziell bestätigt. Manchester United hat die Verpflichtung des talentierten Mittelfeldspielers Carlos Baleba von Brighton offiziell bekannt gegeben.

Diese Vereinbarung, die im Rahmen des Plans zur Stärkung des Mittelfelds im Old Trafford getroffen wurde, ist einer der wichtigsten strategischen Schritte der „Red Devils“ für die neue Saison.

5+1-Schema und ein Finanzpaket über 76 Millionen Euro

Die Bedingungen der zwischen den Parteien unterzeichneten Vereinbarung sehen wie folgt aus:

  • Vertragslaufzeit: Mit dem 22-jährigen kamerunischen Spieler wurde ein langfristiger Vertrag nach dem 5+1-Schema (5 Jahre Grundvertrag plus Option auf eine weitere Saison) abgeschlossen;

  • Grundablösesumme: Brighton erhält für diesen Transfer eine garantierte Summe von 70 Millionen Euro ;

  • Boni: Gemäß den Vertragsbedingungen werden je nach persönlichen und mannschaftlichen Erfolgen des Spielers weitere Boni in Höhe von fast 6 Millionen Euro gezahlt;

  • Gesamtwert: Damit erreicht der Gesamtwert des Deals 76 Millionen Euro .

Balebas Zeit bei Brighton

Das kamerunische Talent hat sich in kurzer Zeit als einer der besten jungen Mittelfeldspieler der Premier League etabliert:

  • Zeit bei den „Seagulls“: Carlos Baleba stand seit der Saison 2023/24 bei Brighton unter Vertrag;

  • Statistiken der letzten Saison: Der Mittelfeldspieler absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 35 Pflichtspiele und zeichnete sich durch seine physische Präsenz im Zentrum, seine Balleroberungsstärke und seine hohe Aktivität im Umschaltspiel aus.

Manchester United’s Trainerstab ist fest davon überzeugt, dass der 22-Jährige für viele Jahre eine tragende Säule des Teams sein wird.» bosh murabbiylar shtabi 22 yoshli futbolchini jamoaning uzoq yillar davomidagi asosiy tayanch yetakchilaridan biri bo‘lishiga to‘liq ishonch bildirmoqda.

Manchester UnitedPremier LeagueCarlos BalebaFußball-TransfersBrighton
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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