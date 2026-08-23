Große Sensation in der EPL: Manchester United unterliegt Aufsteiger am 1. Spieltag!

Die neue Saison der englischen Premier League lieferte gleich am ersten Spieltag ein unerwartetes Ergebnis. Nach der Rückkehr aus der Championship ins Oberhaus Hull City empfing den renommierten Giganten des Landes,Manchester United, und feierte einen souveränen und sensationellen 2:0-Sieg.

Obwohl die Mancunians mit einer Reihe von Stars in der Startelf antraten, entschieden die Gastgeber das Schicksal der Partie praktisch schon in der ersten Halbzeit.

Kalte Dusche in der ersten Hälfte: Tore von Ajayi und Mendy

Die von Beginn an diszipliniert und intensiv agierenden 'Tigers' nutzten Fehler in der gegnerischen Abwehr eiskalt aus:

17. Minute (1:0): Durch das aktive Pressing der Gastgeber Semi Ajayi erzielte den Führungstreffer;

38. Minute (2:0): Kurz vor der Pause Nobel Mendy traf erneut gegenManchester Unitedund baute die Führung der Gastgeber aus.

In der zweiten Halbzeit brachte der Trainerstab der Mancunians zwar Spieler wie Marcus Rashford, Kobbie Mainoo und Benjamin Šeško von der Bank, doch die Abwehr von Hull City stand sicher und verteidigte das Ergebnis.

Spielbericht und Aufstellungen:

Hull City —Manchester United2:0

Tore: Semi Ajayi (17.), Nobel Mendy (38.).

Hull City: Solakis, Coyle (Drameh, 71.), Ajayi (McNair, 65.), Mendy (Herrington, 64.), Giles (Targett, 85.), Egan, Slater, Crooks, Stroud (Millar, 71.), Belloumi, McBurnie.

Manchester United: Lammens, Maguire, Haven, Shaw, Mazraoui (Dalot, 80.), Tielemans (Mainoo, 67.), Santos (Šeško, 67.), Fernandes, Cunha (Lacey, 80.), Dorgu (Rashford, 46.), Mbeumo.

Gelbe Karten: Dorgu (34.), Crooks (42.), Millar (90.+6).

Damit startete Manchester United mit einer schweren Auswärtsniederlage in die neue Premier-League-Saison und sorgte bei den Fans schon am ersten Spieltag für Sorgenfalten.