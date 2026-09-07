Indien plant schrittweisen Austausch chinesischer Ausrüstung in Telekommunikationsnetzen

·1·Technologie
Indien plant schrittweisen Austausch chinesischer Ausrüstung in Telekommunikationsnetzen

Die indische Regierung prüft einen Plan, um in China hergestellte Telekommunikationsausrüstung in den Mobilfunknetzen des Landes systematisch zu ersetzen und so die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Wie Ixbt.com berichtet, hat das Innenministerium das Kommunikationsministerium angewiesen, den Umfang der von Huawei, ZTE und anderen chinesischen Herstellern in den Netzen großer Betreiber verwendeten Hardware zu ermitteln und die Kosten für deren Demontage und Austausch zu bewerten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es geht um Geräte, die vor der Einführung der „Trusted Sources“-Richtlinie im Jahr 2021 installiert wurden. Gemäß dieser Regelung dürfen neue Anschaffungen nur über zertifizierte Anbieter erfolgen. Während Nokia, Ericsson und Samsung auf dieser Liste stehen, haben Huawei und ZTE keine solche Zertifizierung erhalten. Analysen zufolge nutzt Reliance Jio keine chinesische Ausrüstung, jedoch ist solche Hardware in den Netzen von Bharti Airtel, Vodafone Idea sowie dem staatlichen BSNL vorhanden.

Finanzielle Belastung und Netzkosten

Ersten Branchenschätzungen zufolge könnten allein Bharti Airtel und Vodafone Idea bis zu 3 Milliarden Dollar für den Austausch von Hardware und Software aufwenden müssen. Es bleibt unklar, wer diesen massiven Austauschprozess finanzieren soll.

Telekommunikationsbetreiber sind bereits mit hohen Kosten für den Ausbau von 5G-Netzen, die Verlegung von Glasfaserleitungen und die Modernisierung der Infrastruktur konfrontiert. Zusätzliche finanzielle Belastungen könnten den Aufbau neuer Netze erheblich verlangsamen und die Servicekosten in die Höhe treiben.

Globale Erfahrung und nächste Schritte

Ähnliche Beschränkungen und Verbote wurden bereits in den USA und mehreren europäischen Ländern, darunter Großbritannien und Deutschland, erfolgreich umgesetzt. Dies zeigt, dass Indiens Politik in diesem Bereich mit globalen Sicherheitstrends übereinstimmt.

Die indische Regierung hat noch keine endgültige Entscheidung über diesen umfassenden Plan getroffen. Die Behörden prüfen sorgfältig die möglichen wirtschaftlichen Folgen und technischen Herausforderungen.

IndienHuaweiZTETelekommunikation5G
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Donald Trump sprach über Prioritäten auf dem Mond und amerikanische WeltraumpläneDonald Trump sprach über Prioritäten auf dem Mond und amerikanische WeltraumpläneHeute, 10:53Flache Glasfasern aus reinem Glas sind tausendmal empfindlicher als herkömmliche KabelFlache Glasfasern aus reinem Glas sind tausendmal empfindlicher als herkömmliche KabelHeute, 09:24NASA nimmt neue 34-Meter-Kommunikationsantenne in Kalifornien in BetriebNASA nimmt neue 34-Meter-Kommunikationsantenne in Kalifornien in BetriebHeute, 04:29Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürztHimmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürztHeute, 03:25Tim Cook erhält 47 Millionen Dollar in neuer Apple-RolleTim Cook erhält 47 Millionen Dollar in neuer Apple-RolleHeute, 01:29Toyota verschiebt die Markteinführung des vollelektrischen Highlander EVToyota verschiebt die Markteinführung des vollelektrischen Highlander EVHeute, 00:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8