Christophe Dugarry kritisiert Kylian Mbappés Traum vom Ballon d'Or

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Christophe Dugarry kritisiert Kylian Mbappés Traum vom Ballon d'Or

Der ehemalige französische Nationalstürmer Christophe Dugarry hat scharf auf die Aussagen von Real Madrid-Star Kylian Mbappé zu individuellen Auszeichnungen reagiert. Der Weltmeister von 1998 bezeichnete das öffentliche Ziel des Stürmers, den Ballon d'Or zu gewinnen, als eine Priorisierung persönlicher Ambitionen gegenüber den Teaminteressen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Goal.com war das Verhältnis zwischen den Legenden des französischen Fußballs und der aktuellen Generation nicht immer reibungslos. Dugarry verurteilte jedoch das Streben von Kylian Mbappé nach individuellen Erfolgen aufs Schärfste und betonte, dass es dem Spieler an Demut fehle. Der ehemalige Stürmer merkte an, dass eine solche offene Eigenwerbung nicht zum Status eines Spielers passe.

Kapitänsverantwortung und persönliche Ambitionen

Kylian Mbappé, der als Kapitän der französischen Nationalmannschaft fungiert, verbirgt seine persönlichen Ambitionen nicht. Doch genau dieser Faktor hat den ehemaligen Fußballer verärgert. Christophe Dugarry kritisierte die Aktionen des Stürmers in seiner Stellungnahme offen.

Laut Dugarry ist es ein falscher Ansatz für einen Spieler auf dem Niveau eines Nationalmannschaftskapitäns, eine individuelle Auszeichnung so offen zu fordern. Der ehemalige Fußballer bezeichnete die Situation als kindisch und bedauerlich.

Real Madrid und Anerkennung

Kylian Mbappé hatte seinerseits betont, dass sein Wechsel zum Madrider Club ihn zu einem der Hauptanwärter auf diese prestigeträchtige Auszeichnung machen würde. Aus Sicht des Stürmers sorgt das Spielen für das stärkste Team der Welt automatisch dafür, im Rampenlicht zu stehen.

Derzeit ist das Gleichgewicht zwischen individuellen Auszeichnungen und mannschaftlichem Erfolg ein ständiges Diskussionsthema in der Fußballwelt. Mbappés Worte und die Kritik der Veteranen haben diese Debatten weiter angeheizt.

Kylian MbappéChristophe DugarryBallon d'OrReal MadridFrankreich
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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