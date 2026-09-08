Sony bringt die legendären WH-1000XM4 Kopfhörer in einer neuen Version zurück

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Sony bringt die legendären WH-1000XM4 Kopfhörer in einer neuen Version zurück

Der japanische Technologiegigant Sony hat eines seiner beliebtesten und von Kunden geschätzten Gadgets wieder auf den Markt gebracht. Wie zuvor in Netzwerken diskutiert und durch Leaks bekannt wurde, berichtet ixbt.com, dass das Unternehmen offiziell das neue kabellose Kopfhörermodell WH-1000XM4C vorgestellt hat. Im Grunde handelt es sich um die Rückkehr des legendären WH-1000XM4-Modells mit kosmetischen Änderungen. Dies berichtet die Nachricht.

Einer der Aspekte, der Experten und Kunden am meisten interessierte, war der Preis des Geräts. Frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass die neuen Kopfhörer in den USA etwa 250 Dollar kosten würden. Laut der offiziellen Ankündigung haben sich diese Berichte jedoch nicht bestätigt, und der Startpreis vor Steuern liegt bei 300 Dollar. Experten vermuten, dass Sony das Produkt ursprünglich günstiger verkaufen wollte, aber in letzter Minute die Marketingstrategie geändert hat.

Design und Farbpalette

Das Design und die Konstruktion des Geräts sind unverändert geblieben und behalten alle vertrauten Annehmlichkeiten der vorherigen Generation bei. Das Gewicht der Kopfhörer ist mit nur 253 Gramm weiterhin gering. Dies stellt sicher, dass auch bei längerem Gebrauch kein Ermüdungsgefühl auftritt.

Dennoch gibt es einige erfreuliche Neuerungen beim Erscheinungsbild. Kunden können dieses Modell nun in drei Farbvarianten erwerben. Zu den traditionellen Farben wie Schwarz und Grau wurde diesmal ein attraktives Violett hinzugefügt. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihren Stil noch lebendiger zum Ausdruck zu bringen.

Technische Möglichkeiten und neue Funktionen

Ob es signifikante revolutionäre Änderungen bei der Klangqualität, der aktiven Geräuschunterdrückung oder anderen Kernfunktionen gibt, ist derzeit nicht bekannt. Sony betonte bei der Präsentation lediglich die Hinzufügung eines neuen 10-Band-Equalizers zur Klanganpassung. Zudem wird in den technischen Daten die Unterstützung der neuesten Bluetooth 6.0-Technologie aufgeführt.

Die Akkulaufzeit und die Autonomiewerte wurden auf dem Niveau des Vorgängermodells gehalten. Die Kopfhörer bieten bis zu 27 Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe bei aktivierter Geräuschunterdrückung und bis zu 34 Stunden bei ausgeschalteter Funktion. Diese Werte bleiben ein ausreichend hohes Ergebnis für den täglichen Gebrauch.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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