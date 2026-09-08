Zwei Zähne hinter dem Schädel eines Pferdes gefunden

In Großbritannien waren Tierärzte bei der Untersuchung einer Schwellung unter dem Ohr des Welsh-Ponys King verblüfft. Die Schwellung war kein einfacher Abszess, sondern eine dentigere Zyste, die zwei Zähne enthielt, die im Schädel des Ponys gewachsen waren.

Experten nennen diesen Zustand eine „Ohrzahn“-Zyste. Es handelt sich um einen seltenen angeborenen Entwicklungsfehler, bei dem Zahngewebe an einer ungewöhnlichen Stelle entsteht. Kings Fall war besonders ungewöhnlich, da sich zwei Zähne in einer einzigen Zyste gebildet hatten.

Der zweijährige King wurde angebunden in der Nähe von Bradford, West Yorkshire, gefunden. Nach Berichten über seinen Zustand wurde das Pony in das Rettungszentrum Penny Farm von World Horse Welfare bei Blackpool gebracht.

King wurde während einer komplexen Operation unter Vollnarkose versetzt. Experten arbeiteten mehrere Stunden lang, um die Wucherungen zu entfernen, ohne lebenswichtige Strukturen zu beschädigen. Die Spezialisten von Oakhill Vets hatten solche Zysten bereits gesehen, aber noch nie eine mit zwei so großen Zähnen in einer einzigen Zyste.

King hat sich nach der Operation gut erholt und ist nun ein gesundes und glückliches Pony. Tierärzte betonten, dass die Zyste unbehandelt lebenslange Schmerzen, Komplikationen und Abszesse hätte verursachen können.

King wurde im vergangenen Oktober von der Mitarbeiterin der Wohltätigkeitsorganisation, Sarah Tucker, gefunden. Das Pony hatte schon früher Hilfe benötigt: Er war an einem Hang in einen Graben gerutscht und war ein anderes Mal ausgebrochen und auf eine Hauptstraße gelaufen. Da kein Besitzer gefunden wurde, wurde King an einen sicheren Ort gebracht und später in die Obhut von World Horse Welfare übergeben.

Der inzwischen dreijährige King ist bereit für die Vermittlung. Die Wohltätigkeitsorganisation berichtet, dass sich das Pony, das einst abgemagert war und ernsthafte Probleme hatte, unter ihrer Obhut gut erholt hat und nun einer glänzenden Zukunft entgegenblickt.