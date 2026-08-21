FC-Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick erklärte offen, dass die Mannschaft weiterhin nach einem neuen Mittelstürmer sucht. Der deutsche Coach betonte, dass er der Transferarbeit von Sportdirektor Deco vertraut und auf den erwarteten Abschluss hofft.

Die spannendste Frage bleibt jedoch vorerst offen: Wen findet der FC Barcelona als die von Flick gewünschte neue Nummer neun?

Flick vertraut Deco: „Wir brauchen eine neue Nummer neun“

Der FC Barcelona besiegte Ägyptens Al Ahly im Spiel um den Gamper-Pokal mit 2:1. Danach bestätigte Hansi Flick, dass die Mannschaft weiterhin einen Mittelstürmer sucht. Er lobte die Arbeit von Sportdirektor Deco auf dem Transfermarkt und erklärte, dass er ihm bei der Suche nach einem neuen Angreifer vollständig vertraue.

„Wir suchen genau diesen Spielertyp – einen Stürmer für die Position der Nummer neun. Deco hat bisher hervorragende Arbeit geleistet. Ich vertraue ihm vollkommen“, sagte Flick.

Flicks offene Aussage zeigt, dass der katalanische Klub seine Absicht, die Offensive vor dem Ende des Transferfensters zu verstärken, nicht aufgegeben hat.

Das Hauptziel ist es, einen Mittelstürmer für die Position mit der Nummer neun zu finden;

Flick vertraut Deco in dieser Frage vollständig;

Im Spiel gegen Al Ahly gewann die Mannschaft mit 2:1;

Die Verpflichtung eines neuen Stürmers könnte Barcelonas Offensivoptionen erweitern.

Die wichtigste Frage lautet nun: Wen holt Deco?

Flicks Worte zeigen, dass die Transferfrage noch nicht abgeschlossen ist. In den kommenden Tagen wird sich klären, ob der katalanische Klub eine neue Nummer neun findet oder auf die vorhandenen Optionen setzt.

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