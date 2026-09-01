Welcher Fehler führte zum Knockout von Umar Nurmagomedov? Legendärer Trainer nennt den wahren Grund

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Welcher Fehler führte zum Knockout von Umar Nurmagomedov? Legendärer Trainer nennt den wahren Grund

Einer der erfahrensten Trainer der MMA-Welt, Gründer des berühmten AKA-Gyms, Javier Mendez, Submission Radio sprach in einem exklusiven Interview offen über das sensationelle Ereignis beim Turnier UFC Fight Night 286 in Shanghai.

Der erfahrene Spezialist Umar Nurmagomedovs unerwartete Niederlage durch einen schweren Knockout gegen seinen chinesischen Gegner Song Yadong hat ihn tief erschüttert, und er gab zu, dass er in diesem Moment nicht verstand, was passiert war.

„Ich hätte dort sein sollen“: Mendez’ bewegende Worte

Javier Mendez erklärte, dass er die Niederlage seines Schülers als persönliche Tragödie empfunden habe:

  • Erste Reaktion und Schock: „Um ehrlich zu sein, passierte alles so schnell, dass mir in diesem Moment die Kinnlade herunterfiel. Ich sagte zu mir selbst: ‚Was ist da gerade passiert?‘ Ich stand unter echtem Schock, weil ich Umar sehr liebe und schätze.“

  • Persönlicher Schmerz: „Wenn einem jemand sehr nahesteht, schmerzt eine solche schwere Niederlage doppelt. ‚Ich hätte dort sein sollen‘, dachte ich. Aber er war bereits in sicheren Händen. Das ist Sport; manchmal passieren solche unerwarteten Dinge.“

Entscheidender Fehler: Wie hat Song Yadong Umar in die Falle gelockt?

Der AKA-Trainer lieferte eine taktische Analyse des Knockout-Moments:

  • Gefährlicher Plan: Song Yadong plante von den ersten Sekunden des Kampfes an genau diesen Konterschlag – einen Uppercut;

  • Fehler beim Takedown: Als Umar nach vorne ging, um einen Takedown zu versuchen, machte er einen Stellungsfehler und bewegte seinen Kopf aus der Mittellinie;

  • Präziser und verheerender Schlag: „Song traf ihn genau an der Schläfe. Wenn ein präziser und kraftvoller Schlag genau diesen Punkt trifft, verliert eine Person sofort das Bewusstsein und geht zu Boden.“

UFCMMAUmar NurmagomedovJavier MendezSong Yadong
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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