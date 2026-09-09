Lionel Messi steht vor der Übernahme des spanischen Klubs CD Eldense

Inter Miami-Stürmer Lionel Messi hat eine vorläufige Einigung erzielt, um den spanischen Zweitligisten CD Eldense vollständig zu übernehmen. Wie Goal.com berichtet, steht der argentinische Star kurz vor der Umsetzung dieses Sportprojekts, während er sein Geschäftsimperium erweitert und eine zukünftige Rückkehr nach Katalonien plant. berichtet Goal.com.

Laut Informationen der Zeitung Marca wird der erfahrene Fußballer nach Abschluss aller Prüfverfahren 100 Prozent der Klubanteile ohne Beteiligung Dritter übernehmen. Derzeit wartet dieser Großdeal auf die offizielle Bestätigung durch den Obersten Sportrat Spaniens.

Managementwechsel und Wettbewerb

Das in der Provinz Alicante ansässige Team befand sich bisher im Besitz einer internationalen Investorengruppe unter der Leitung des Geschäftsmanns Juan Carlos Trujillo. Obwohl der argentinische Investor Ricardo Pini zuvor ein Angebot in Höhe von 12 Millionen Euro unterbreitet hatte, hat das unerwartete Eingreifen von Lionel Messi die Situation grundlegend verändert.

Dieser strategische Schritt erweitert die Sportinvestitionen der Familie Messi weiter. So erwarben sie bereits Anfang des Jahres den UE Cornellà, einen Vertreter der fünften spanischen Liga. Zudem hat Lionel gemeinsam mit seinem engen Freund Luis Suárez den uruguayischen Klub Deportivo LSM erworben.

Herausforderungen auf dem Platz und neue Hoffnungen

Auf dem Spielfeld läuft es für das Team jedoch noch nicht nach Wunsch. Nachdem CD Eldense in den ersten vier Runden der Saison nur zwei Punkte sammeln konnte, wurde Cheftrainer Claudio Barragán entlassen. Die Klubführung ist gezwungen, umgehend einen neuen Fachmann zu finden, um den Misserfolg in der Segunda División abzuwenden.

Der Einstieg von Lionel Messi als Anteilseigner soll dem Verein finanzielle Stabilität und strategische Klarheit bringen. Dies könnte einen Wendepunkt für die zukünftige Entwicklung des Teams aus der Stadt Elda bedeuten.