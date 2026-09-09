Zinedine Zidane unterstützt Lionel Messi für den Ballon d'Or 2026

Real-Madrid-Legende Zinedine Zidane hat die Leistung des erfahrenen Stürmers gelobt und die Chancen von Lionel Messi im Rennen um den Ballon d'Or 2026 hervorgehoben. Seiner Ansicht nach behält der argentinische Star weiterhin seinen Status bei und überragt die Konkurrenz. Laut Berichten von Marca betonte der französische Trainer, dass es an der Zeit sei, alle Debatten über den größten Spieler der Fußballgeschichte zu beenden. Dies berichtet Goal.com .

Es ist bekannt, dass der 39-jährige Lionel Messi während der Saison 2025–2026 sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft hervorragende Ergebnisse erzielt hat. Er erzielte 45 Tore und gab 30 Vorlagen in 49 Spielen und führte Inter Miami zum MLS-Titel. Zudem erreichte er mit der argentinischen Nationalmannschaft das Finale der Weltmeisterschaft und erzielte dabei 8 Tore.

Langjährige Beständigkeit und Zidanes Anerkennung

Zinedine Zidane merkte an, dass viele nicht verstehen, wie schwierig es ist, in den letzten Jahren einer Profikarriere ein hohes Niveau zu halten. Er betonte besonders, dass Messis Leistungen und seine langjährige Beständigkeit im Vergleich zu anderen Anwärtern schwerwiegender seien.

In seinem Interview erklärte Zidane seine Gedanken dazu: „Ich würde hundertmal für Messi stimmen. Ich glaube, die Leute begreifen nicht ganz, wie schwer es ist, mit 39 Jahren immer noch zu den besten Spielern der Welt zu gehören.“

Der ehemalige französische Fußballer und Trainer äußerte keinen Zweifel daran, dass der argentinische Stürmer die nächste prestigeträchtige Auszeichnung gewinnen würde. Seiner Meinung nach passen diejenigen, die beim Status des GOAT (größter Spieler aller Zeiten) in der Fußballwelt noch zögern, nicht in das wahre Fußballumfeld.

Historische Preisverleihung

Zur Erinnerung: Der Gewinner des Ballon d'Or 2026 wird am 26. Oktober bei einer feierlichen Zeremonie in London offiziell bekannt gegeben. Diese prestigeträchtige 70-jährige Jubiläumsverleihung ist auch deshalb von Bedeutung, weil sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte außerhalb von Paris stattfindet.

Derzeit wartet die gesamte Fußballwelt mit großem Interesse darauf, ob Lionel Messis glänzende Leistungen in den nationalen und internationalen Wettbewerben ihm einen weiteren Ballon d'Or einbringen werden.