Enzo Fernández lobt Erling Haaland

Manchester City sicherte sich einen überzeugenden 2:0-Auswärtssieg gegen Porto zum Auftakt der Ligaphase der Champions League. Im Estádio do Dragão dominierte der englische Club das Spiel und sicherte sich dank zweier Tore in der zweiten Halbzeit die drei Punkte. Dieser Erfolg markiert einen glänzenden Start in die europäische Kampagne des Teams. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com brach der Matchwinner Erling Haaland in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelpack den Widerstand des Gegners. Nach dem Spiel lobte Mittelfeldspieler Enzo Fernández die Leistung des norwegischen Stürmers in höchsten Tönen und hob dessen Bewegungen auf dem Platz hervor. Der argentinische Fußballer betonte, dass er bereits eine schnelle Verbindung zu seinem neuen Teamkollegen aufgebaut habe.

Der erste Erfolg des Duos Enzo Fernández und Erling Haaland

Zu Beginn der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 47. Minute, eröffnete Erling Haaland nach einer Vorlage von Enzo Fernández den Torreigen. In einem Interview nach dem Spiel äußerte sich der argentinische Mittelfeldspieler beeindruckt über seinen Teamkollegen. Ihm zufolge spielt der norwegische Stürmer wie ein wahres Biest und Raubtier.

"Erling Haaland ist ein Biest. Er ist ein echtes Tier, deshalb suche ich ihn jede Minute, in der er auf dem Platz steht, und ich hoffe, ihm noch viele weitere Vorlagen zu geben. Es geht nicht nur um seine fußballerischen Fähigkeiten, er ist auch ein wunderbarer Mensch", sagte Enzo Fernández.

Enzo Maresca und die Atmosphäre im Team

Enzo Fernández bedankte sich bei seinen Teamkollegen und Fans für die schnelle Eingewöhnung bei Manchester City. Er betonte, dass ihn alle im Verein herzlich aufgenommen hätten, was den Wechsel ins neue Team reibungslos gestaltete. Der Spieler drückte auch seine Wertschätzung für Cheftrainer Enzo Maresca aus.

Fernández erinnerte daran, dass er bereits bei Chelsea mit dem Trainer zusammengearbeitet hatte und dessen Charakter gut kenne. Der Spieler betonte, dass der Trainer alles für seinen Transfer getan habe und er versprach, in jedem Training und Spiel 100 Prozent zu geben, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen.

Dieser Sieg über Porto schafft eine hervorragende Basis für die Mannschaft von Enzo Maresca vor den kommenden Herausforderungen. Nun richtet Manchester City den Fokus auf die Premier League und bereitet sich auf das Manchester-Derby gegen Manchester United am Wochenende vor.