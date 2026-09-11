Luis de la Fuente sagt, dass spanische Spieler den Ballon d'Or verdienen

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Luis de la Fuente sagt, dass spanische Spieler den Ballon d'Or verdienen

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, betonte, dass einer der spanischen Spieler den diesjährigen prestigeträchtigen Ballon d'Or verdient habe. Der 65-jährige Experte äußerte zudem die feste Überzeugung, dass das junge Talent des FC Barcelona, Lamine Yamal, in Zukunft eine solche individuelle Auszeichnung gewinnen wird. Dies berichtete Goal.com. berichtet darüber.

Luis de la Fuente, der am Donnerstag in Oviedo bei der Präsentation des Spiels der UEFA Nations League gegen Tschechien im nächsten Monat sprach, ging auf die Liste der Anwärter für den diesjährigen Ballon d'Or ein. Er verbarg seine Überraschung nicht darüber, dass Mikel Oyarzabal nicht auf der offiziellen 30-Mann-Liste der Nominierten steht.

Zur Information: Die Ballon d'Or-Verleihung ist für den 26. Oktober dieses Jahres in London geplant. Die Liste der Nominierten für die Auszeichnung wurde Anfang dieser Woche bekannt gegeben. In seiner Rede lobte Luis de la Fuente das Fußballpotenzial des Landes und die lokalen Talente sehr.

Das Potenzial des spanischen Fußballs und die Causa Mikel Oyarzabal

In seiner Erklärung betonte der Trainer, dass das System zur Ausbildung von Spielern im Land Weltklasse sei. Er drückte seine ständige Unterstützung für die lokale Fußballmarke aus und kritisierte die Entscheidung der Auswahlkommission.

Laut Goal.com äußerte der Experte seinen Einwand scherzhaft, als er das Fehlen von Mikel Oyarzabal unter den Nominierten kommentierte: „Es scheint, als hätte jemand das Papier fallen lassen, während er diese Nominierten aufschrieb, und ihn von der Liste gestrichen.“

Die glänzende Zukunft von Lamine Yamal

Luis de la Fuente lobte die Leistungen des jungen Flügelspielers Lamine Yamal in dieser Saison sehr und sagte, er setze große Hoffnungen in seine Zukunft. Der Trainer hat keinen Zweifel daran, dass das Eigengewächs des FC Barcelona mit seinem unglaublichen Spiel bald den Titel des besten Spielers der Welt verdienen wird.

„Ich denke, Lamine Yamal kann den Ballon d'Or gewinnen, weil er Spanier ist und ein unglaublich guter Spieler. Wenn nicht dieses Jahr, dann wird er ihn sicherlich in der Zukunft gewinnen. Ich glaube nicht, dass er lange brauchen wird, um diese Auszeichnung zu erreichen. Ich verfolge seine Leistungen zu Beginn der Saison und wir wollen ihn noch viele Jahre genießen“, sagte der Trainer.

Der Nationaltrainer äußerte sich auch zu Mittelfeldspieler Marcos Llorente, der seine internationale Karriere nach der Weltmeisterschaft beendet hat. Er fügte hinzu, dass er die Entscheidung des Spielers voll und ganz respektiere und dass eine großartige Beziehung zwischen ihnen bestehe. Auf die Frage nach der zukünftigen Berufung junger Talente wie Carlos Espi und Javi Espart in die Nationalmannschaft betonte er, dass sie in Zukunft sicherlich im Team sein werden, man es aber jetzt nicht überstürzen müsse.

Luis de la FuenteLamine YamalBallon d'OrSpanienFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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