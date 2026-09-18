iPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-Flaggschiffe

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iPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-Flaggschiffe

Es stellt sich heraus, dass die nächste Generation der Flaggschiff-Smartphones von Apple eines der ältesten Probleme auf dem Mobilfunkmarkt gelöst hat. Laut ixbt.com zeichnet sich das neue Gerät nicht nur durch hohe Ladegeschwindigkeiten aus, sondern bleibt auch bei intensiver Belastung deutlich kühler als die Konkurrenz. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Es ist bekannt, dass die leistungsstarken Prozessoren moderner Smartphones aufgrund von Überhitzung oft ihre Leistung drosseln müssen. Dies macht sich besonders bei Spielen und anspruchsvollen Anwendungen bemerkbar. Die Ingenieure von Apple scheinen hier einen bedeutenden Schritt gemacht und das Wärmeableitungssystem des Geräts komplett überarbeitet zu haben.

Geekerwan-Tests und Datenanalyse

Der bekannte Blogger Geekerwan hat das iPhone 18 Pro Max auf seinem YouTube-Kanal getestet und es mit dem Vorgängermodell iPhone 17 Pro sowie einer Reihe führender Android-Flaggschiffe verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass das neue Kühlsystem effektiver ist als erwartet.

Während des Tests wurde festgestellt, dass der Prozessor des iPhone 18 Pro Max bis zu 5,9 Watt verbrauchte. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell iPhone 17 Pro Max verbrauchte 5,4 Watt. Dennoch blieb das neue Flaggschiff kühler als sein Vorgänger – die Temperatur erreichte 44,3°C, während das Vorjahresmodell 45,2°C erreichte.

Vergleich mit Android-Flaggschiffen

Im Rahmen der Tests wurden die Ergebnisse des Apple-Flaggschiffs auch mit modernen Android-Geräten verglichen. Insbesondere das OnePlus 15 erwärmte sich bei einem Stromverbrauch von 6,1 Watt auf ganze 47,2°C.

Besonders bemerkenswert ist der Vergleich mit dem iQOO 15 Ultra. Dieses Android-Flaggschiff verbrauchte wie das Apple-Gerät 5,9 Watt, aber sein Gehäuse erhitzte sich auf 47,2°C. Dies zeigt, dass das Apple-Smartphone bei gleichem Energieverbrauch eine deutlich niedrigere Temperatur beibehält.

Insgesamt zeigen technologische Analysen, dass die Leistungswerte des iPhone 18 Pro Max auf dem Niveau der neuesten Android-Flaggschiffe auf Basis des Snapdragon 8 Elite Gen 5 liegen oder diese sogar übertreffen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, eine stabile Leistung des Smartphones zu gewährleisten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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