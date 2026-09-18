«Er ist wie eine Kampfmaschine»: Rodri verrät, welcher Star ihn bei Barça beeindruckt hat

Der Mittelfeldspieler Rodri, der zum amtierenden spanischen Meister FC Barcelona gewechselt ist, sprach über die Atmosphäre im katalanischen Verein und seine Teamkollegen und sorgte mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen. Der spanische Star, der als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler Europas gilt, gab zu, welcher Spieler ihn in der Umkleidekabine am meisten verblüfft hat. Während alle auf junge Wunderkinder oder Neuzugänge warteten, lobte Rodri die unglaublichen Fähigkeiten des 30-jährigen brasilianischen Flügelspielers Raphinha. Was hat Rodri so schockiert und welche beeindruckenden Zahlen liefert Raphinha in der neuen Saison?

«Er ist in meinem Alter, aber seine Power auf dem Platz...»

Mundo Deportivo In einem Interview mit der Zeitung Mundo Deportivo konnte Rodri seine Bewunderung für die sportliche Form und die Arbeitsbelastung des brasilianischen Stürmers nicht verbergen:

Sensationelle körperliche Verfassung: Laut Rodri sind Raphinhas Ausdauer und Schnelligkeit deutlich höher als die vieler junger Spieler;

Vergleich des Alters: Der defensive Mittelfeldspieler sagte, dass er es bei einem 24- oder 25-jährigen Raphinha für normal halten würde, aber ein solches Niveau mit 30 Jahren zu halten, sei ein seltenes Phänomen;

Staunen in der Umkleidekabine: Rodri betonte, dass ihn die Energie des Brasilianers auf dem Platz trotz des gleichen Alters wirklich beeindruckt.

Der «Maschinen»-Modus in der neuen Saison

«Raphinha hat mich extrem beeindruckt. Er ist sehr stark und einflussreich, und seine körperliche Verfassung ist einfach fantastisch. Es bringt mich zum Lachen, dass er in meinem Alter ist, aber er verfügt über unglaubliche körperliche Fähigkeiten... Natürlich sind wir unterschiedliche Spielertypen. Aber wenn Raphinha 24 oder 25 wäre, wäre das verständlich. Nein, er ist 30 und seine Möglichkeiten sind auf einem unglaublichen Niveau», sagte Rodri.

Raphinhas starke Vorbereitung auf diesem Niveau zeigt sich auch deutlich in seinen Ergebnissen auf dem Platz.

Raphinhas fantastische Statistiken in der laufenden Saison

Indikator Raphinhas Ergebnis Gespielte Spiele In allen Wettbewerben 6 Spiele Erzielte Tore 8 Tore Torvorlagen (Assists) 3 Assists Scorerpunkte In 6 Spielen ganze 11 direkte Torbeteiligungen

Der brasilianische Star, der in jedem Spiel an fast zwei Toren direkt beteiligt ist, hat sich bereits zur wichtigsten Offensivwaffe des Teams entwickelt.

Glauben Sie, dass Raphinha, der mit 30 Jahren in einer solchen Superform ist, in dieser Saison unter die Top 3 der Ballon d'Or-Kandidaten kommen kann? Ist sein Aufblühen eher auf Flicks Taktik oder auf seine persönliche harte Arbeit zurückzuführen?

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