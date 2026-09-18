Real oder Barcelona? Harry Kane packt über einen möglichen Wechsel in die La Liga aus

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Real oder Barcelona? Harry Kane packt über einen möglichen Wechsel in die La Liga aus

Eine neue Transfersensation im europäischen Fußball bahnt sich an! Der Torjäger des FC Bayern München, Harry Kane, hat in einem überraschenden Interview mit einer der renommiertesten spanischen Zeitungen, Marcadie Spekulationen um seine Zukunft angeheizt. Der 33-jährige englische Superstar gab zu, dass er während seiner Karriere einem Wechsel in die La Liga sehr nahe stand, und ließ die Tür für einen Transfer zu einem der spanischen Giganten offen. Könnte Kane also doch noch in Madrid oder Barcelona landen, und wie sehen seine aktuellen Pläne aus?

Auf den Spuren der Legenden: Respekt vor der La Liga und geheime Angebote

Als Harry Kane über die spanische Liga und ihre Giganten sprach, enthüllte er seine Kindheitserinnerungen:

  • Respekt vor den spanischen Giganten: Der Stürmer betonte, dass er den FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid zu den größten Klubs der Welt zählt;

  • Die Ära von Ronaldo und Messi: Der englische Star gab zu, dass er mit dem Verfolgen des hitzigen Duells zwischen Cristiano und Leo in der La Liga aufgewachsen ist;

  • Möglichkeiten in der Vergangenheit: Laut dem Spieler gab es ernsthafte Phasen, in denen ein Wechsel nach Spanien hätte Realität werden können.

Die Tür ist nicht zu: „Ich schließe nichts aus!“

„Es gab Zeiten, in denen es hätte passieren können. Ich habe großen Respekt vor der La Liga. Barcelona, Real und Atlético gehören zu den größten Klubs der Welt. Im Fußball kann alles passieren. Ich schließe nichts aus, aber im Moment bin ich in Deutschland glücklich“, sagte Kane.

Obwohl der Stürmer betonte, dass er mit seinem Leben in München zufrieden ist, gab er keine festen Garantien für die Zukunft und weckte große Hoffnungen bei den Fans der La Liga.

Harry Kane: Zahlen und Vertragssituation

Indikator

Details

Alter

33 Jahre

Zeitpunkt des Vereinswechsels

Seit 2023 beim FC Bayern

Statistik der aktuellen Saison

6 Spiele, 4 Tore und 1 Assist

Vertragslaufzeit

Bis Juni 2027 abgeschlossen

Sollte Kane seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängern, könnte ein Auftritt in der spanischen Liga durchaus Realität werden.

Was meint ihr: Zu welchem spanischen Giganten würde Harry Kanes Spielstil besser passen – zu Real Madrid oder zum FC Barcelona? Könnte er in der La Liga ein ähnliches Erbe hinterlassen wie Messi und Ronaldo?

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Harry KaneFC BayernLa LigaReal MadridBarcelona
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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