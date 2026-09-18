Ein unglaublicher Zug: Sindarov opfert zum zweiten Mal seine Dame und schockt die FIDE-Experten

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Ein unglaublicher Zug: Sindarov opfert zum zweiten Mal seine Dame und schockt die FIDE-Experten

Bereits in der zweiten Runde der 46. Schacholympiade in Samarkand ereignete sich ein historisches Ereignis, das die Schachwelt in Staunen versetzte! Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov, der als einer der Hauptanwärter auf die Weltmeisterschaft gilt, hat im Duell gegen Peru nicht nur gewonnen, sondern eines der schönsten Meisterwerke des Jahres geschaffen. Der Weltschachverband (FIDE) veröffentlichte eine offizielle Analyse und würdigte sein geniales Opfer. Doch was für ein Wunder geschah im 31. Zug auf dem Brett und warum blieb dem Gegner keine andere Wahl, als aufzugeben?

98 Prozent Perfektion und Dominanz in Samarkand

Im Rahmen der 2. Runde der Olympiade erzielte das usbekische Nationalteam einen deutlichen und souveränen 3,5:0,5-Sieg gegen Peru:

  • Makellose Berechnung: Laut der FIDE-Analyse spielte Sindarov vom Anfang der Partie bis zum entscheidenden Schlag mit einer Genauigkeit von 98 Prozent und das durchgehend;

  • Verzicht auf einen einfachen Sieg: Aufgrund eines materiellen Vorteils hätte auch ein einfacher 31...Da1 den Sieg garantiert;

  • Ein starkes Statement: Doch Sindarov wollte nicht nur Punkte sammeln, sondern der Welt als zukünftiger WM-Herausforderer seine Stärke demonstrieren.

Das zweite Damenopfer und das Mattnetz

„Sindarov vollführte unerwartet einen fantastischen Zug wie 31...Kf7!! und opferte damit zum zweiten Mal in der Partie seine Dame“, schreibt die FIDE in ihrem offiziellen Kommentar.

Der peruanische Schachspieler Flores Quillas erkannte die Falle hinter der Intrige nicht und nahm mit 32.Dxf1 die Dame vom Brett. Doch danach begann die Genialität:

Das Schema der genialen Kombination

Schritt / Zug

Aktion

Analyse der Situation

31. Zug

31...Kf7!!

Die Dame wird offen geopfert, der Gegner tappt in die Falle

32. Zug

32.Dxf1 (Gegner)

Der peruanische Großmeister nimmt das Opfer an

Der entscheidende Schlag

32...Th3!!

Sindarov startet einen verheerenden Konter mit dem Turm

Mattdrohung

33...h6

Eine unvermeidbare Mattsituation entsteht, es gibt kein Entkommen

Flores Quillas war angesichts einer solch tiefgründigen geometrischen Kombination machtlos und musste seine Niederlage eingestehen. Diese Partie von Sindarov wurde als das brillanteste Duell im Tagebuch der Olympiade gefeiert.

Glauben Sie, dass Javohir Sindarov bei der Olympiade in Samarkand Gold an seinem Brett gewinnen und im Kampf um die Weltkrone gegen Magnus Carlsen oder Gukesh ernsthafte Konkurrenz bieten kann? Wie bewerten Sie einen solch genialen Zug?

Hinterlassen Sie Ihre Eindrücke in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen Sieg des usbekischen Schachs mit all Ihren Freunden via Telegram!

Javohir SindarovSamarkand46. SchacholympiadeFIDESchach
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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