Im Rahmen des 7. Spieltags der La Liga war Tabellenführer Barcelona beim gefährlichen Gegner Sevilla zu Gast und feierte einen wichtigen Comeback-Sieg (3:1). In der intensiven Partie in Sevilla brachte Fofana die Andalusier in der 19. Minute in Führung und schockte die Katalanen, doch der brasilianische Anführer der „Blaugrana“, Raphinha, lieferte eine wahre Gala-Vorstellung ab.

Der Flügelspieler traf in der 22., 52. und 69. Minute und erzielte damit einen Hattrick, womit er seine Saisontore auf 12 erhöhte. Nach diesem siebten Sieg in Folge bleibt Barcelona mit 21 Punkten unangefochtener Tabellenführer; Sevilla hingegen bleibt nach der Heimniederlage mit 13 Punkten auf dem 5. Platz.

Welche taktischen Umstellungen verhalfen Barcelona nach dem 0:1-Rückstand zur Wende, wie beeinflusst Raphinhas Form das Rennen um den Ballon d'Or und haben die Katalanen die Meisterschaftsfrage schon früh in der Saison geklärt?

„Raphinha-Hattrick und 1:3-Comeback“: Chronik des Duells in Sevilla

Die entscheidenden Ereignisse des Topspiels am 7. Spieltag:

Fofanas Blitzstart (19'): Die Gastgeber starteten einen schnellen Angriff, erzielten das Führungstor und überraschten die Defensive von Barcelona (1:0);

Raphinhas schnelle Antwort (22'): Nur drei Minuten nach dem Gegentor stellte der brasilianische Stürmer den Ausgleich wieder her (1:1);

Dominanz nach der Pause (52'): Zu Beginn der zweiten Halbzeit schnürte Raphinha seinen Doppelpack und brachte die Katalanen in Führung (1:2);

Hattrick und Schlusspunkt (69'): Der Held des Spiels erzielte in der 69. Minute seinen dritten Treffer und beendete alle Hoffnungen von Sevilla (1:3);

Hundertprozentige Bilanz: 7 Spieltage, 7 Siege und 21 gesammelte Punkte — Barcelona setzt seine makellose Saison fort.

Offizielles Protokoll der Begegnung Sevilla — Barcelona

Vollständiges Protokoll und Aufstellungen des Spiels am 7. Spieltag:

Wettbewerb / Runde Endergebnis Torschützen Punkte und Tabellenplatz La Liga, 7. Spieltag Sevilla 1 : 3 Barcelona Fofana 19' — Raphinha 22', 52', 69' Barcelona — 21 Punkte (1. Platz) / Sevilla — 13 Punkte (5. Platz)

Startelf Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Sangante (Carmona, 68), Suazo, Agoumé, Fofana (A. González, 78), Sierra (Guridi, 78), Kochorashvili (Romero, 68), Correa, Robby Yur;

Startelf Barcelona: Livaković, Eric García, Cubarsí, Christensen (Gerard Martín, 59), Cancelo, Rodri (Bernal, 86), Fermín López (Olmo, 76), Pedri, Gordon (Gabriel Jesus, 86), Raphinha (Adeyemi, 76), Yamal.

Taktische Analyse: Experten Über die Dominanz vonBarcelona

Fazit der spanischen Fußballanalysten und Sportkommentatoren:

Raphinha — ein echter Anführer: Der brasilianische Flügelspieler hat in 7 La-Liga-Spielen 12 Tore erzielt, zeigt die beste Form seiner Karriere und wird für gegnerische Verteidiger zum unlösbaren Problem;

Kontrolle im Mittelfeld: Das Duo Rodri und Pedri übernahm die volle Ballkontrolle und versorgte Yamal und Gordon auf den Flügeln regelmäßig mit gefährlichen Zuspielen;

Körperliche Erschöpfung von Sevilla: Mitte der zweiten Halbzeit konnten die Gastgeber dem hohen Pressing der Katalanen nicht mehr standhalten und ließen taktische Lücken um den eigenen Strafraum zu;

Meisterschaftsplan: Vor dem Hintergrund von Punktverlusten der Konkurrenz hat Barcelona mit 21 Punkten früh in der Saison ein solides Fundament gelegt.

Die kämpferische Leistung in Sevilla und Raphinhas Tore bewiesen erneut, dass Barcelonain dieser Saison der Top-Favorit in allen Wettbewerben ist.

Glauben Sie, dass Raphinha mit 12 Toren in 7 Spielen Torschützenkönig der La Liga und Gewinner des Goldenen Schuhs werden kann? Findet sich ein Verein, der Barcelonas perfekte Serie von 21 Punkten aus 7 Spielen stoppen kann? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des spanischen Topspiels mit allen Fußballfans und Ihren Liebsten!