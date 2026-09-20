Im Rahmen des 6. Spieltags der türkischen Süper Lig kam es zu einer echten Sensation und einem Ergebnis, das die Fans erschütterte. Der amtierende Meister und Tabellenführer Galatasaray war zu Gast bei Trabzonspor und musste eine unerwartete und vernichtende 0:4-Niederlage hinnehmen. Der Superstar der Gastgeber, Mohamed Salah, zeigte eine Gala-Vorstellung und erzielte drei Treffer, womit er einen Hattrick perfekt machte. Ein weiterer Treffer wurde von Saviolo beigesteuert.

Für Galatasaray wurde der Abend nicht nur durch die vier Gegentore zum Albtraum, sondern auch durch Platzverweise: Ugochukwu wurde vom Platz gestellt, und auch Trainer Okan Buruk wurde vom Schiedsrichter aus der technischen Zone verwiesen, sodass der Meister das Spiel in Unterzahl beendete. Trotz der Niederlage bleibt Galatasaray mit 13 Punkten Tabellenführer; nach diesem Triumph verbesserte sich Trabzonspor auf 10 Punkte und kletterte auf den 5. Tabellenplatz.

Wie konnte ein Starensemble mit Spielern wie Sané und Leão in Trabzon so machtlos bleiben? Läutet diese Form von Salah eine neue Ära der Dominanz in der Türkei ein, und welche Schlüsse wird die Mannschaft von Okan Buruk aus dieser beschämenden Niederlage ziehen?

„Salah-Hattrick und 4 Tore“: Die Chronik des Super-Duells in Trabzon

Die wichtigsten Ereignisse des spektakulärsten Spiels am 6. Spieltag:

Blitzstart durch Mohamed Salah (4'): Der ägyptische Star überrumpelte die Gästeabwehr bereits in der 4. Minute und eröffnete den Torreigen (1:0);

Saviolos Treffer (39'): Der anhaltende Druck der Gastgeber zahlte sich aus, als Saviolo kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte;

Kalte Dusche durch Salah (44'): Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff schnürte Salah seinen Doppelpack und schickte den Meister förmlich auf die Bretter (3:0);

Rote Karten und Chaos: In der zweiten Halbzeit verloren Galatasaray-Trainer Okan Buruk und der eingewechselte Ugochukwu die Nerven und sahen jeweils die Rote Karte;

Hattrick und 4:0 (80'): Salah stellte in der 80. Minute erneut seine Klasse unter Beweis, erzielte seinen Hattrick und setzte den Schlusspunkt unter die Partie.

Offizielles Protokoll der Begegnung Trabzonspor — Galatasaray

Das offizielle Protokoll und die Aufstellungen des 6. Spieltags der Süper Lig:

Wettbewerb / Spieltag Endstand Torschützen Wichtige Ereignisse Süper Lig, 6. Spieltag Trabzonspor 4 : 0 Galatasaray Salah 4', 44', 80', Saviolo 39' Buruk (Platzverweis), Ugochukwu (Rote Karte)

Aufstellung Trabzonspor: Onana, Pina, Nvaivu, Savich, Eskihellach, Karabasaka, Fabinio, Muchi (Tufan, 59), Saviolo (Cabral, 73), Fransulino, Salah (Simsir, 89);

Aufstellung Galatasaray: Cakir, Sallai (Karatas, 73), Sanchez, Bardakci, Jakobs (Elmali, 68), Torreira (Ugochukwu, 68), Okgun, Sara (Batrakov, 68), Sane, Leau, Gul (Yilmaz, 46);

Tabellensituation: Galatasaray — 13 Punkte (1. Platz), Trabzonspor — 10 Punkte (5. Platz).

Taktische Analyse: Experten über das Debakel von Galatasaray

Fazit der europäischen und türkischen Fußballanalysten zum Spiel:

Der Faktor Salah und Fabinio: Die Gastgeber kontrollierten das Mittelfeld durch Fabinio und das Pressing komplett, während Salahs Schnelligkeit ausreichte, um die gegnerische Abwehr zu zerlegen;

Disziplinlosigkeit des Starensembles: Das mangelnde Defensivverhalten von Flügelspielern wie Leau und Sane schuf riesige Lücken auf den Außenbahnen, was zum defensiven Kollaps führte;

Psychologischer Bruch: Das frühe Gegentor und der Platzverweis gegen Trainer Okan Buruk brachten das Team völlig aus dem Konzept;

Spannung im Titelrennen zurück: Nach diesem Sieg hat Trabzonspor bewiesen, dass sie ernsthaft um die Spitzenplätze mitspielen können.

Dieses 4:0-Debakel in Trabzon zeigt, dass das Titelrennen in der aktuellen Saison der Süper Lig so hart umkämpft ist wie nie zuvor.

Glauben Sie, dass Galatasaray durch Überheblichkeit in Trabzon unterging, oder war der Gegner unter der Führung von Mohamed Salah taktisch haushoch überlegen? Wird der Meister nach diesem schweren Schlag die Tabellenführung verlieren? Teilen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und verbreiten Sie diese Sensation der Süper Lig unter allen Fußballfans!