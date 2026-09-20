Sieg in Unterzahl und das Geheimnis um Oybek Bozorov: Tojiyev nach dem dramatischen Kampf in Muborak

Im Rahmen des 22. Spieltags der usbekischen Superliga war der amtierende Vizemeister und Titelanwärter Pakhtakor zu Gast beim Tabellenletzten Mash'al und feierte einen hart erkämpften, nervenaufreibenden Sieg (2:1). Für die Gäste aus Taschkent begann die Partie katastrophal: Bereits in der 10. Minute sah ein Verteidiger die Rote Karte. Über 80 Minuten in Unterzahl spielend, bewies die Mannschaft in der zweiten Halbzeit Charakter und sicherte sich drei goldwerte Punkte in Muborak.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte sich Cheftrainer Kamoliddin Tojiyev ausführlich zu den Eindrücken der Partie, der Erschöpfung nach der schwierigen Auswärtsreise gegen Al-Ahli in der AFC Champions League, wie der Platzverweis die Pläne durchkreuzte, dem wahren Grund für die Reservistenrolle von Oybek Bozorov und dem Interesse aus dem Irak an den Spielern aus Taschkent.

Warum tat sich der Titelanwärter gegen den Außenseiter mit nur 4 Punkten so schwer und wie wollen Tojiyevs Schützlinge das Rennen um die Goldmedaillen in diesem dichten Terminkalender beenden?

„Rote Karte und Charakter-Sieg“: Die Aussagen von Kamoliddin Tojiyev

Die wichtigsten Punkte, die der Trainer auf der Pressekonferenz hervorhob:

Der Schock in der 10. Minute und die zerstörten Pläne: Der Cheftrainer betonte, dass der frühe Platzverweis den gesamten Spielplan der Mannschaft zunichtegemacht habe, aber genau diese Situation die Spieler mental „wachgerüttelt“ und dazu gezwungen habe, in der zweiten Halbzeit Charakter zu zeigen.

ACL-Erschöpfung und dichter Spielplan: Die lange Rückreise nach dem Spiel gegen Al-Ahli und die nur zweitägige Regenerationszeit wirkten sich spürbar auf die Qualität des Spiels aus.

Die Kampfstärke von Mash'al: Obwohl der Gegner mit nur 4 Punkten am Tabellenende steht und eine junge Mannschaft ist, wurde anerkannt, dass sie mit 200 Prozent Einsatz gegen Pakhtakor gekämpft haben.

Der Status von Oybek Bozorov: Es wurde klargestellt, dass die Reservistenrolle des ehemaligen Nasaf-Stars keine taktische Entscheidung ist, sondern mit einer Verletzung zusammenhängt und der Spieler geschont wird, um einen Rückfall zu vermeiden.

Interesse aus dem Irak: Bezüglich der irakischen Nationalspieler im Kader der „Löwen“ und der Übertragungen erklärte der Trainer, dass bisher keine offiziellen Transferangebote für die usbekischen Spieler eingegangen seien.

Superliga 22. Spieltag: Protokoll der Begegnung Mash'al – Pakhtakor

Offizielle Fakten des dramatischen Duells in Muborak:

Indikatoren Mash'al (Muborak) Pakhtakor (Taschkent) Endstand 1 2 Wichtige Ereignisse 1 Tor und aktive Angriffe der jungen Mannschaft 10' Platzverweis (Rote Karte), Sieg durch Charakterstärke Tabellensituation 4 Punkte (Tabellenletzter, 14. Platz) 1. Platz (Verfolger im Titelrennen) Körperlicher Zustand Standard-Wochenvorbereitung 2 Tage Regeneration nach der ACL (Al-Ahli)

Taktische Analyse: Experten Über das Können von Pakhtakor

Fazit der usbekischen Fußballanalysten und Experten zum Spiel:

Meister-Mentalität: In Unterzahl, auswärts und bei großer Erschöpfung 3 Punkte zu holen, beweist die Erfahrung und die Siegermentalität von Pakhtakor.

Schnelle Reaktion der Führung: Tojiyev erkannte die Schwäche in der ersten Halbzeit und konnte das System der Mannschaft in der Pause auf Konter und Standardsituationen in Unterzahl umstellen.

Rückkehr von Bozorov erwartet: Die vollständige Genesung von Oybek Bozorov wird dem Flügelspiel von Pakhtakor in den kommenden Runden zusätzliche Geschwindigkeit und Kreativität verleihen.

Rennen um die Goldmedaillen: In einer Phase, in der die Konkurrenten keine Fehler machen, werden solche „hässlichen, aber goldwerten“ Siege in Muborak am Ende der entscheidende Faktor für den Ausgang der Saison sein.

Die Schützlinge von Kamoliddin Tojiyev haben die schwierigste Prüfung erfolgreich bestanden und wichtige 3 Punkte für den Titelkampf gesammelt.

Ist der knappe Sieg von Pakhtakor in Unterzahl gegen den Außenseiter ein Zeichen für die Stärke der Mannschaft oder ein Anzeichen für eine Krise aufgrund des dichten ACL-Kalenders? Kann Oybek Bozorov nach seiner vollständigen Genesung zum Hauptakteur der „Löwen“ werden? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des dramatischen Superliga-Duells mit allen Fußballfans und Freunden!