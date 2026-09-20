Sevilla – Barcelona: Raphinha erzielt einen Hattrick

Am 7. Spieltag der spanischen Meisterschaft empfing Sevilla im eigenen Stadion den FC Barcelona. Die Begegnung endete mit einem 1:3-Sieg für die Gäste. Im Spiel im Stadion von Sevilla eröffnete Youssouf Fofana in der 19. Minute den Torreigen, doch Barcelonas Stürmer Raphinha traf in der 22., 52. und 69. Minute dreimal ins gegnerische Tor. Damit erreichte der brasilianische Fußballer die Marke von 12 Toren in La Liga.

Sevilla gab während des Spiels 8 Schüsse ab, davon 4 aufs Tor. Barcelona feuerte 24 Schüsse ab, wobei 7 davon das Ziel fanden.

Auch beim Ballbesitz dominierten die Katalanen. Barcelona hatte 69 Prozent Ballbesitz, während Sevilla auf 31 Prozent kam. Die Gäste spielten 617 Pässe mit einer Genauigkeit von 92 Prozent. Bei Sevilla kamen 170 von 232 Pässen an, was einer Quote von 73 Prozent entspricht.

Im Spiel beging Sevilla 10 Fouls, Barcelona 11. Der andalusische Verein erhielt eine gelbe Karte. Die Spieler von Barcelona wurden nicht verwarnt. Rote Karten wurden nicht gezeigt.

Bei den Abseitsstellungen lag Sevilla bei 5, Barcelona bei 2. Bei den Eckbällen hatten die Katalanen mit 3:1 die Nase vorn.

Nach diesem Sieg belegt Barcelona mit 21 Punkten den ersten Tabellenplatz. Sevilla liegt mit 13 Punkten auf dem 5. Rang.