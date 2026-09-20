In der 6. Runde der aserbaidschanischen Premyer Liqası wurde ein weiteres sensationelles und glanzvolles Ereignis unter den usbekischen Legionären verzeichnet. Der um die Tabellenspitze kämpfende Klub Sabah aus Baku empfing zu Hause das Team von Mil-Mugan und sicherte sich einen souveränen und sehenswerten 3:1-Sieg. Der Moment, der zum wahren Highlight dieser Begegnung wurde, ereignete sich in der 35. Minute: Der talentierte Mittelfeldspieler der usbekischen National- und Olympiamannschaft Umarali Rachmonalijew erzielte ein unglaubliches Meisterwerk von einem Super-Tor ins gegnerische Netz und riss das gesamte Stadion von den Sitzen.

Unser Landsmann, der während der gesamten Partie aktiv agierte, wurde in der 63. Minute nach einer Entscheidung des Trainers unter lautem Applaus ausgewechselt. Nach diesem Sieg erhöhte Sabah sein Punktekonto auf 15, kletterte auf den alleinigen 2. Platz in der Tabelle und festigte seinen Status als Favorit im Titelrennen; Mil-Mugan blieb mit 4 Punkten auf dem 9. Rang.

Wie verändert das Können von Umarali Rachmonalijew den Spielstil von Sabah, kann der Klub aus Baku in dieser Saison die Hegemonie von Qarabag brechen und wie wichtig ist diese Form als Fundament für den Weg des usbekischen Fußballers auf die europäischen Plätze?

„Rachmonalijews Meisterwerk und der Schlusspunkt in der 90+5. Minute“: Chronik des Spiels in Baku

Details zum wichtigen und intensiven Duell der 6. Runde:

Start durch Mammadzada (20'): Sabah übernahm von Beginn an die Kontrolle und eröffnete durch einen präzisen Schuss von Mammadzada den Spielstand (1:0);

Super-Tor von Umarali (35'): Unser Landsmann Umarali Rachmonalijew zielte von außerhalb des Strafraums präzise in den Winkel und vollbrachte ein wahres ästhetisches Meisterwerk (2:0);

Geplanter Wechsel in der 63. Minute: Rachmonalijew, der seine Aufgabe hervorragend erfüllte, wurde auf die Bank geholt und durch Isajew ersetzt;

Wechsel in den Schlussminuten: Obwohl Ronaldo in der 90. Minute für die Gäste verkürzen konnte (2:1), erzielte Parris in der 90+5. Minute den dritten Treffer und besiegelte den 3:1-Endstand;

Sprung in der Tabelle: Sabah liegt mit 15 Punkten auf dem 2. Platz, während Mil-Mugan mit 4 Punkten auf dem 9. Rang verweilt.

Aserbaidschanische Premyer Liqası 6. Runde: Spielbericht und Aufstellungen

Offizieller Spielbericht und vollständige Aufstellung der Begegnung in Baku:

Wettbewerb / Phase Spielergebnis Torschützen Punkte und Platzierung Aserbaidschanische Premyer Liqası, 6. Runde Sabah 3 : 1 Mil-Mugan Mammadzada 20', Rachmonalijew 35', Parris 90+5' — Ronaldo 90' Sabah — 15 Punkte (2. Platz) / Mil-Mugan — 4 Punkte (9. Platz)

Startaufstellung von Sabah: Pokatilow, Daschdamirow, Kuyerioz, Makkarti, Mikels (Lachaab, 89), Umarali Rachmonalijew (Isajew, 63), Puschas, Nwanchukwu (Karlos Eduardo, 63), Zedadka, Simitsch (Parris, 89);

Statistik unseres Legionärs: 63 Minuten aktives Spiel, 1 Tor, erfolgreiche Ballkontrolle im zentralen Mittelfeld und Pressing.

Taktische Analyse: Rachmonalijews Rolle im System von Sabah

Wichtigste Schlussfolgerungen internationaler und lokaler Sportkommentatoren:

Universalität im Mittelfeld: Rachmonalijew fungiert nicht nur als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, sondern sorgt mit seinen kraftvollen und präzisen Fernschüssen regelmäßig für Gefahr;

Meisterschaftsambitionen des Teams: Sabah beweist nach 6 Runden mit 15 Punkten, dass sie in dieser Saison ernsthaft um die Meisterschaft und die Gruppenphase der europäischen Wettbewerbe kämpfen;

Wachstum des usbekischen Mittelfeldspielers: Regelmäßige Spielpraxis und die Verantwortung als Legionär werden zweifellos das Ansehen von Rachmonalijew in der Nationalmannschaft weiter steigern.

Das sensationelle Tor von Umarali Rachmonalijew in der 35. Minute und der souveräne Sieg von Sabah setzen den Siegeszug der usbekischen Legionäre in ausländischen Ligen fort.

Glauben Sie, dass dieser Glanzauftritt von Umarali Rachmonalijew im Trikot von Sabah ihn bald in die europäischen Top-Ligen führen wird? Glauben Sie, dass Sabah in dieser Saison Qarabag vom Thron stoßen und aserbaidschanischer Meister werden kann? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie die Analyse dieses Super-Tors des usbekischen Fußballers mit allen Fans unseres nationalen Fußballs und Ihren Liebsten!