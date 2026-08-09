Situation rund um den Transfer von Michael Olise zu Real Madrid geklärt

·107·Sport
Situation rund um den Transfer von Michael Olise zu Real Madrid geklärt

Berichte, wonach Real Madrid bereit sei, eine Rekordsumme für Bayern-Star Michael Olise auszugeben, sorgten in der Fußballwelt für großes Aufsehen. Nun wurde jedoch bekannt, dass der deutsche Rekordmeister keine Absicht hat, den Spieler zu verkaufen, und sogar ein Angebot von mehr als 200 Millionen Euro ablehnen könnte. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hatten sich die Spanier darauf vorbereitet, auf dem Transfermarkt eine gewaltige Summe für den französischen Flügelspieler auszugeben, um eine neue Generation von „Galaktischen“ aufzubauen. Der 24-Jährige entwickelte sich nach 66 Torbeteiligungen für Verein und Nationalmannschaft in der Saison 2025/26 zu einem der herausragenden Spieler der Welt, wodurch das Interesse weiter zunahm.

Veränderungen und Transferperspektiven bei Real Madrid

Real Madrid soll diese Pläne jedoch vorerst auf Eis gelegt haben. Vinicius Junior, der zuvor mit Arsenal in Verbindung gebracht worden war, unterschrieb beim Klub einen lukrativen neuen Vertrag. Zudem wechselte der ivorische Flügelspieler Yan Diomande für eine Ablösesumme von 140 Millionen Euro zum Verein.

Daher besteht für die Königlichen im aktuellen Transferfenster keine Notwendigkeit, viel Geld für Olise auszugeben. Zwar soll der Spieler von der Aufmerksamkeit des Santiago Bernabéu beeindruckt sein und einen Wechsel nach Madrid anstreben, doch unter den derzeitigen Umständen scheint ein Transfer nur schwer realisierbar.

Bayerns klare Haltung

Der ehemalige Bayern-Mittelfeldspieler Dietmar Hamann erläuterte in einem Interview mit Goal die klare Haltung des Klubs. Seinen Worten zufolge hatte Vereinspräsident Uli Hoeneß bereits zuvor betont, dass Bayern niemals ein Verkäuferverein sei und Spieler nur dann abgebe, wenn der Klub dies selbst wolle.

Laut Hamann wird sich die Situation nicht ändern, solange der Spieler selbst nicht offen seinen Wunsch äußert, den Klub zu verlassen. Da Yan Diomande jedoch nach Madrid wechselt und Vini Jr. bei der Mannschaft bleibt, ist es unwahrscheinlich, dass Olise ebenfalls zur gleichen Zeit dorthin wechselt.

Der Experte erklärte zudem, dass Olise nach der Rückkehr des Klubs von der Asienreise in den kommenden Tagen ins Training einsteigen und auch in der nächsten Saison für Bayern spielen werde. Zuvor war berichtet worden, dass Real Madrid 223 Millionen Euro für den Franzosen zahlen und ihn damit zum teuersten Fußballer der Welt machen könnte – vor Neymar, dessen Wechsel 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain den bisherigen Rekord aufstellte.

Real MadridMichael OliseBayern MünchenTransferFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Girona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholenGirona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholenHeute, 02:52Die Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnenDie Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnenHeute, 02:35Darwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekanntDarwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekanntHeute, 02:16Monaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara abMonaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara abHeute, 01:34Juventus und Bologna setzen Verhandlungen über den Transfer von Jhon Lucumí fortJuventus und Bologna setzen Verhandlungen über den Transfer von Jhon Lucumí fortHeute, 00:55Florian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen IdeenFlorian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen IdeenHeute, 00:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)