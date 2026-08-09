Situation rund um den Transfer von Michael Olise zu Real Madrid geklärt

Berichte, wonach Real Madrid bereit sei, eine Rekordsumme für Bayern-Star Michael Olise auszugeben, sorgten in der Fußballwelt für großes Aufsehen. Nun wurde jedoch bekannt, dass der deutsche Rekordmeister keine Absicht hat, den Spieler zu verkaufen, und sogar ein Angebot von mehr als 200 Millionen Euro ablehnen könnte. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hatten sich die Spanier darauf vorbereitet, auf dem Transfermarkt eine gewaltige Summe für den französischen Flügelspieler auszugeben, um eine neue Generation von „Galaktischen“ aufzubauen. Der 24-Jährige entwickelte sich nach 66 Torbeteiligungen für Verein und Nationalmannschaft in der Saison 2025/26 zu einem der herausragenden Spieler der Welt, wodurch das Interesse weiter zunahm.

Veränderungen und Transferperspektiven bei Real Madrid

Real Madrid soll diese Pläne jedoch vorerst auf Eis gelegt haben. Vinicius Junior, der zuvor mit Arsenal in Verbindung gebracht worden war, unterschrieb beim Klub einen lukrativen neuen Vertrag. Zudem wechselte der ivorische Flügelspieler Yan Diomande für eine Ablösesumme von 140 Millionen Euro zum Verein.

Daher besteht für die Königlichen im aktuellen Transferfenster keine Notwendigkeit, viel Geld für Olise auszugeben. Zwar soll der Spieler von der Aufmerksamkeit des Santiago Bernabéu beeindruckt sein und einen Wechsel nach Madrid anstreben, doch unter den derzeitigen Umständen scheint ein Transfer nur schwer realisierbar.

Bayerns klare Haltung

Der ehemalige Bayern-Mittelfeldspieler Dietmar Hamann erläuterte in einem Interview mit Goal die klare Haltung des Klubs. Seinen Worten zufolge hatte Vereinspräsident Uli Hoeneß bereits zuvor betont, dass Bayern niemals ein Verkäuferverein sei und Spieler nur dann abgebe, wenn der Klub dies selbst wolle.

Laut Hamann wird sich die Situation nicht ändern, solange der Spieler selbst nicht offen seinen Wunsch äußert, den Klub zu verlassen. Da Yan Diomande jedoch nach Madrid wechselt und Vini Jr. bei der Mannschaft bleibt, ist es unwahrscheinlich, dass Olise ebenfalls zur gleichen Zeit dorthin wechselt.

Der Experte erklärte zudem, dass Olise nach der Rückkehr des Klubs von der Asienreise in den kommenden Tagen ins Training einsteigen und auch in der nächsten Saison für Bayern spielen werde. Zuvor war berichtet worden, dass Real Madrid 223 Millionen Euro für den Franzosen zahlen und ihn damit zum teuersten Fußballer der Welt machen könnte – vor Neymar, dessen Wechsel 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain den bisherigen Rekord aufstellte.