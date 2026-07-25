Will Real Madrid seinen Transferrekord für Michael Olise brechen: Gerücht und Wahrheit

Berichte darüber, dass der spanische Klub Real Madrid an einem gewaltigen Deal arbeitet, der die Fußballwelt im nächsten Transferfenster erschüttern soll, stehen im Mittelpunkt der Sportmedien. Die Rede ist von Bayern-München- und französischem Nationalspieler-Star Michael Olise. Nach seinem glänzenden Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist der Marktwert des Spielers in astronomische Höhen gestiegen. Das berichtet Goal.com berichtet dies.

Olise bewies sich auf der Weltbühne und zog nicht nur die Aufmerksamkeit von Experten, sondern auch von Scouts der Top-Klubs auf sich. Während des Turniers steuerte er 7 Vorlagen bei und brach damit den 56-jährigen Rekord der Legende Pelé. Bemerkenswert ist, dass 5 dieser Pässe direkt von Kylian Mbappe verwertet wurden. Genau diese Verbindung soll das Interesse des Madrider Klubs weiter gesteigert haben.

Florentino Perez' Versprechen und die Ablösesumme

Gerüchten zufolge hat Real-Madrid-Präsident Florentino Perez ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro vorbereitet, was einen Vereinsrekord bedeuten würde. Einige Quellen spekulieren, dass diese Summe den von Neymar aufgestellten Rekord übertreffen und die Marke von 200 Millionen Euro überschreiten könnte. Sollte dieser Deal zustande kommen, wird Michael Olise der teuerste Spieler der Fußballgeschichte.

Florentino Perez selbst beantwortet Fragen dazu jedoch eher zurückhaltend. In einem Interview mit der Fernsehsendung „Horizonte“ räumte er zwar ein, dass Olise ein herausragender Spieler sei, dementierte jedoch, dass konkrete Verhandlungen mit ihm geführt werden. Seiner Aussage nach benötigt der Klub einen Mittelfeldspieler, der sich in den Angriff einschalten kann, und dieser Transfer soll bei den Fans große Begeisterung auslösen.

Der Kylian-Mbappe-Faktor und die Konkurrenz

Es gibt Informationen, dass der kürzlich zu Real Madrid gewechselte Kylian Mbappe die Verpflichtung seines Landsmanns unterstützt. Die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Partnerschaft aus der Nationalmannschaft auf Klubebene könnte die Offensive der „Königlichen“ zu einer unaufhaltsamen Kraft machen. Dennoch ist klar, dass Bayern einen seiner talentiertesten Akteure nicht einfach so ziehen lassen wird.

Berichten der Zeitung The Guardian zufolge bleibt Olise trotz Perez' Dementis das Hauptziel. Die Madrider prüfen parallel jedoch auch andere Optionen. So zeigt beispielsweise die kürzliche Ablehnung eines 150-Millionen-Euro-Angebots für Atletico-Madrid-Stürmer Julian Alvarez die aggressive Marktstrategie des Klubs.

Offizielle Verhandlungen über den Transfer von Michael Olise wurden noch nicht aufgenommen. Doch das Alter des Spielers, seine technischen Fähigkeiten und sein WM-Rekord machen ihn zu einem idealen Kandidaten für ein Galacticos-Projekt wie Real Madrid. Das kommende Transferfenster soll alle Fragen in dieser Hinsicht klären.