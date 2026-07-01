Obwohl Cristiano Ronaldo, einer der größten Torschützen der Fußballgeschichte, in seiner unglaublichen Karriere fast jeden Gipfel erklommen hat, gelingen ihm in den entscheidenden Momenten der Weltmeisterschaften immer noch nicht die erwarteten Ergebnisse. Obwohl der portugiesische Star als erster Spieler in die Geschichte einging, der in sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat, wirken seine Statistiken in den K.o.-Runden überraschend leer. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Bisher hat Cristiano Ronaldo in Weltmeisterschaften insgesamt 10 Tore erzielt. Mit diesem Wert belegt er den elften Platz in der Liste der besten Torschützen aller Zeiten. Bemerkenswert ist jedoch, dass alle diese Tore ausschließlich in Gruppenspielen erzielt wurden. In acht K.o.-Spielen, in denen der Stürmer zum Einsatz kam, gelang es ihm kein einziges Mal, das gegnerische Tor zu treffen.

Historischer Erfolg und Misserfolg in den Play-offs

Ronaldo gab sein WM-Debüt 2006 in Deutschland. Damals wurde er zum jüngsten Torschützen in der Geschichte Portugals, nachdem er einen Elfmeter gegen den Iran verwandelt hatte. Obwohl Portugal in diesem Turnier das Halbfinale erreichte, blieb der junge Ronaldo in vier K.o.-Spielen torlos. Da er zu dieser Zeit noch Flügelstürmer und kein Mittelstürmer war, wurde dies von der Öffentlichkeit nicht scharf kritisiert.

Das Turnier in Deutschland blieb jedoch durch Diskussionen über Ronaldos Charakter in Erinnerung. Nachdem sein Manchester United-Teamkollege Wayne Rooney im Viertelfinale gegen England vom Platz gestellt wurde, löste Ronaldos Zwinkern in Richtung seiner Ersatzbank in der englischen Presse ein großes Aufsehen aus. Stars wie Frank Lampard und Steven Gerrard bewerteten dieses Verhalten damals als unsportlich.

Eine neue Chance und die Prüfung gegen Kroatien

Nun bereitet sich die portugiesische Nationalmannschaft auf das Spiel gegen Kroatien vor. Für Cristiano Ronaldo ist dies nicht nur ein weiteres Spiel, sondern die Chance, seine "schwarze Tradition" in den Play-offs zu beenden. Obwohl seine körperliche Verfassung und seine Arbeitsmoral nach wie vor auf höchstem Niveau sind, betrachten Fans und Experten seine Fähigkeit, das Team in den wichtigsten Momenten zu retten, mit Skepsis.

Ronaldo hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Rekorde gebrochen. Vor Kurzem wurde er als einziger Spieler ausgezeichnet, der in sechs verschiedenen großen Turnieren getroffen hat. Doch der Traum, den Weltcup-Pokal in die Höhe zu stemmen und in der K.o.-Runde zu treffen, bleibt unerfüllt. Das bevorstehende Spiel gegen Kroatien soll Antworten auf diese Fragen liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die torlose Serie in den Play-offs für einen phänomenalen Spieler wie Cristiano Ronaldo einen Schatten auf sein Erbe wirft. Wenn es ihm gelingt, diese Serie zu brechen, wird er nicht nur seine Statistik verbessern, sondern auch das größte Hindernis auf Portugals Weg zum Welttitel beseitigen.