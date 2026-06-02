Cannavaro zieht wichtige Schlüsse nach der Niederlage gegen Kanada

Die usbekische Nationalmannschaft bestritt im Rahmen der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ein Freundschaftsspiel gegen Kanada und musste eine Niederlage hinnehmen. Das Ergebnis ist für die Fans natürlich enttäuschend, aber der Hauptzweck solcher Spiele ist nicht nur das Resultat, sondern die Beurteilung des tatsächlichen Zustands der Mannschaft, die Identifizierung von Fehlern und das Ziehen notwendiger Schlüsse vor dem Turnier.

Nach dem Spiel teilte Cheftrainer Fabio Cannavaro seine Gedanken mit. Der italienische Fachmann verschwieg die Gründe für die Niederlage nicht und hob insbesondere den Unterschied in der Qualität zwischen der ersten und zweiten Halbzeit hervor.

Cannavaro erklärte, dass Fehler in jedem Spiel natürlich seien. Es sei jedoch nützlicher für das Team, diese Fehler in Vorbereitungsspielen zu erkennen und zu korrigieren, als bei der Weltmeisterschaft.

„Es wird in jedem Spiel Fehler geben. Es ist besser, sie in solchen Freundschaftsspielen zu machen als in den Spielen in 10 Tagen. So ist Fußball“, sagte Cannavaro.

Der Trainer merkte an, dass die usbekische Mannschaft in der ersten Halbzeit recht kompakt, aggressiv und aktiv spielte. In dieser Phase versuchten die Spieler, den Gegner unter Druck zu setzen, nah beieinander zu agieren und das Tempo hochzuhalten.

In der zweiten Halbzeit änderte sich jedoch die Situation. Cannavaro sagte, das Team habe mehr Ballkontrolle gewollt, aber dabei sei die Intensität gesunken. Dies führte zu mehreren Fehlern, und ein starker Gegner wie Kanada zeigte, dass sie solche Situationen sofort bestrafen.

„In der ersten Halbzeit war unser Team kompakt und aggressiv. In der zweiten Halbzeit wollten wir mehr Ballkontrolle. Aber wir haben die Intensität verloren und mehrere Fehler gemacht. Wenn man in solchen Spielen Fehler macht, wird man bestraft“, betonte er.

Cannavaro machte kein Geheimnis daraus, dass er von seinen Spielern erwartet hatte, das hohe Tempo und den Druck der ersten Halbzeit über das gesamte Spiel beizubehalten. Er sagte, dass das Team seit seiner Ankunft daran arbeite, mit hoher Intensität zu spielen.

Dies ist ein entscheidender Aspekt, da es einen großen Unterschied zwischen dem Tempo im asiatischen Fußball und dem auf internationalem Niveau gibt. Bei der Weltmeisterschaft treffen Gegner schneller Entscheidungen, machen weniger Fehler und nutzen jede Lücke. Cannavaro sagte, er verstehe diesen Unterschied sehr gut.

„Ich habe von meinen Spielern die gleiche Intensität wie in der ersten Halbzeit erwartet. Wir arbeiten seit meiner Ankunft an einem Spiel mit hoher Intensität. Ich kenne den Unterschied zwischen asiatischem und internationalem Fußball. Es ist nicht einfach, aber ich habe in der ersten Halbzeit viele positive Aspekte bei meinem Team gesehen“, sagte der Trainer.

Der italienische Fachmann äußerte sich auch positiv über die kanadische Nationalmannschaft. Er merkte an, dass er sie schon lange verfolge, dass der kanadische Fußball in den letzten Jahren deutlich gewachsen sei und das Interesse am Sport im Land zugenommen habe.

„Ich verfolge die kanadische Nationalmannschaft schon lange. Ich habe dort viele Freunde. In den letzten drei bis vier Jahren ist das Team deutlich gewachsen. Fußball ist in Kanada sehr populär geworden. Ich habe mit vielen Freunden gesprochen. Heute habe ich sehr talentierte Spieler gesehen“, sagte Cannavaro.

Während des Spiels gab es auch Sorgen wegen einiger Verletzungen. Cannavaro sagte, solche Situationen kämen bei Spielen mit hoher Intensität vor. Gleichzeitig merkte er an, dass es vorerst keine ernsthaften Probleme gebe und der Zustand der Spieler in den kommenden Tagen überprüft werde.

„Verletzungen passieren, wenn man mit hoher Intensität spielt. Vorerst ist nichts Ernstes. Wir werden morgen und übermorgen sehen“, sagte er.

Der Trainer erwähnte auch, dass eines der größten Unannehmlichkeiten während des Spiels das kalte Wetter war. Trotzdem war es für die Spieler eine angenehme Situation, dass viele Fans ins Stadion kamen, um die Nationalmannschaft zu unterstützen.

„Ich denke, das größte Problem für alle war heute das kalte Wetter. Trotzdem sind viele Fans ins Stadion gekommen. Es war sehr angenehm für uns, unter einer solchen Unterstützung zu spielen“, fügte Cannavaro hinzu.

Die Unterstützung der Fans in Kanada war für das usbekische Team von besonderer Bedeutung. Das Sehen von usbekischen Flaggen, Nationaltrikots und das Hören von Landsleuten im Ausland gab den Spielern einen zusätzlichen Schub. Cannavaro drückte auch seine Dankbarkeit gegenüber den Fans aus, die ins Stadion gekommen waren.

„Wenn man die Möglichkeit hat, in einem solchen Stadion zu spielen, sollte man das genießen und schätzen. Wir müssen den Fans danken, die gekommen sind, um uns zu unterstützen. Es war heute nicht einfach, bei diesem kalten Wetter ins Stadion zu kommen“, sagte der Trainer.

Cannavaro sprach auch über die Gegner bei der Weltmeisterschaft. Die usbekische Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase auf Portugal, Kolumbien und den Kongo. Der Trainer betonte, dass diese Gegner sehr stark seien, insbesondere Portugal und Kolumbien, die zu den besten der Welt gehören.

Cannavaro gab seinen Spielern jedoch eine wichtige Botschaft mit: Usbekistan hat nichts zu verlieren. Dies ist die erste Weltmeisterschaft in der Geschichte des Landes, und die Spieler sollten diese Gelegenheit genießen.

„Portugal, Kolumbien und Kongo sind sehr starke Teams. Zwei davon gehören zu den besten der Welt. Wir wissen, dass es sehr schwierig sein wird, gegen sie zu spielen. Aber ich habe meinen Spielern gesagt: Wir haben nichts zu verlieren. Dies ist die erste Weltmeisterschaft in der Geschichte unseres Landes. Deshalb sage ich ihnen nur eines: Genießt es. Die Gelegenheit, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, bekommt man nicht oft“, sagte Cannavaro.

Diese Worte könnten eine sehr wichtige mentale Orientierung für unsere Nationalmannschaft sein. Ja, die Gegner sind stark. Ja, es gibt Fehler. Aber Usbekistan erreicht zum ersten Mal die Weltmeisterschaft, und diese Gelegenheit wird zu einer der größten Bühnen im Leben der Spieler.

Der Trainer äußerte sich auch speziell zu Abdukodir Khusanov. Cannavaro sagte, der junge Verteidiger habe großes Potenzial, müsse sich aber noch weiterentwickeln und in bestimmten Aspekten Erfahrung sammeln.

„Khusanov ist ein sehr guter Spieler. Er kann sich noch weiterentwickeln, weil sein Potenzial riesig ist. Manchmal wird er übermäßig aggressiv, und jetzt muss er lernen, Situationen besser zu lesen. Aber als Verteidiger ist er ein sehr guter Spieler“, sagte der Trainer.

Diese Einschätzung ist sowohl Lob als auch ein Hinweis für Khusanov. Er ist als Verteidiger auf hohem Niveau anerkannt, aber im internationalen Fußball reichen Kraft und Aggressivität nicht aus. Das Spiel zu lesen, die richtige Position zu wählen und in den richtigen Momenten ruhige Entscheidungen zu treffen, ist ebenfalls von großer Bedeutung.

Die Niederlage gegen Kanada ist sicherlich nicht angenehm. Aber dieses Spiel lieferte Cannavaro und seinem Stab viele Erkenntnisse. Die Intensität in der ersten Halbzeit ist ein positives Signal. Die Fehler in der zweiten Halbzeit sind Aspekte, die vor der Weltmeisterschaft korrigiert werden müssen.

Jetzt ist die Hauptaufgabe für das usbekische Team, diese Niederlage richtig zu akzeptieren, die notwendigen Lektionen zu lernen und in den nächsten Spielen konsequenter zu agieren. Solche Fehler werden bei der Weltmeisterschaft nicht verziehen. Aber genau dafür gibt es Freundschaftsspiele: um zu fallen, zu lernen und rechtzeitig stärker zu werden.

Unsere Nationalmannschaft steht vor einer historischen Weltmeisterschaft. Wie Cannavaro sagte, muss man diese Gelegenheit genießen. Aber neben dem Genuss sind Disziplin, Schnelligkeit und ernsthafte Arbeit an Fehlern unerlässlich. Denn auf der großen Bühne entscheidet jedes Detail über das Ergebnis.