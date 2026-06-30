Die erfolglose Teilnahme der niederländischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 wird voraussichtlich eine Phase ernsthafter Reformen im Fußball des Landes einleiten. Nach der Niederlage im Viertelfinalspiel gegen Marokko nehmen die Spekulationen zu, dass Kapitän Virgil van Dijk und Cheftrainer Ronald Koeman ihre Ämter niederlegen werden. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Der ehemalige Fußballspieler Ronald de Boer sprach in einem Interview mit talkSPORT über die aktuelle Situation im niederländischen Lager und betonte, dass höchstwahrscheinlich eine neue Ära in der Mannschaft beginnt. Seinen Worten zufolge wird Ronald Koeman aufgrund seines auslaufenden Vertrages und des zunehmenden Drucks freiwillig zurücktreten. Sollte er dies nicht tun, könnte der technische Direktor des Verbandes, Nigel de Jong, dennoch eine drastische Entscheidung treffen.

Abschied des Kapitäns und Trainerwechsel

Für Virgil van Dijk, der als Stütze des Teams gilt, könnte dieses Turnier das letzte auf internationaler Ebene sein. Der derzeit 34-jährige Verteidiger wird bis zum nächsten großen Turnier — der Euro 2028 — 37 Jahre alt sein. Laut Ronald de Boer wird der Liverpool-Star in den kommenden Tagen offiziell das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bekannt geben.

Auch Ronald Koeman gab in Interviews nach dem Spiel zu, dass er über seine Zukunft nachdenken müsse. Die niederländische Fußballöffentlichkeit spürt, dass das Team neue Ideen und ein "neues Feuer" braucht. Dass im Spiel gegen Marokko in 120 Minuten nur zwei klare Torchancen kreiert wurden, stieß bei Fans und Experten, die einen traditionellen offensiven Fußball befürworten, auf scharfe Kritik.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte schied die niederländische Nationalmannschaft aus der Weltmeisterschaft aus, ohne das Viertelfinale zu erreichen. Dieses Ergebnis war ein ernstes Signal für den nationalen Fußballverband. Obwohl Ronald de Boer Virgil van Dijk als großartigen Kapitän anerkannte, merkte er an, dass es manchmal auch mutig ist, zur richtigen Zeit zu gehen.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Namen des neuen Trainers. Die unter Leitung von Nigel de Jong stehende Führung hat mit der Suche nach einem Spezialisten begonnen, der die Nationalmannschaft auf die Qualifikationsphase zur Euro 2028 vorbereitet. Die erwarteten Änderungen werden zweifellos das Gesicht des niederländischen Fußballs für das nächste Jahrzehnt prägen.