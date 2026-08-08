Arthur Melo könnte seine Karriere in der Türkei fortsetzen

Der türkische Klub Beşiktaş ist an Juventus-Mittelfeldspieler Arthur Melo interessiert. Wie La Gazzetta dello Sport berichtet, hat der neue Cheftrainer der Mannschaft, Vincenzo Italiano, die Verpflichtung des Brasilianers gefordert, mit dem er bereits beim AC Florenz zusammengearbeitet hat, und die Vereinsführung gebeten, Verhandlungen aufzunehmen. Goal.com berichtet dies.

Der 1996 geborene defensive Mittelfeldspieler hat im Laufe seiner Karriere mehrfach den Verein gewechselt. Nach einer Leihe bei Grêmio kehrte Arthur nach Turin zurück und nimmt derzeit am Sommertrainingslager von Juventus teil. Unter Luciano Spalletti versucht er, das Vertrauen des Trainerstabs zu gewinnen.

Der Faktor Vincenzo Italiano

Der Hauptgrund für die zunehmende Ernsthaftigkeit der Beşiktaş-Option ist Vincenzo Italiano selbst. Der Trainer kennt die Fähigkeiten von Arthur Melo sehr gut, da beide zuvor beim AC Florenz erfolgreich zusammengearbeitet haben. In dieser Zeit konnte der Mittelfeldspieler seine Konstanz und seine technischen Qualitäten auf dem Platz zeigen.

Die Erfahrung, unter dem italienischen Trainer gearbeitet zu haben, könnte für Arthur ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für einen Wechsel in die Türkei sein. Italiano versteht die Eigenschaften des Spielers genau und kann ihm auf dem Platz die nötige Freiheit geben. Dadurch könnte der Mittelfeldspieler wieder zu seiner Bestform finden.

Unsicherheit bei Juventus

Wegen der starken Konkurrenz und der Veränderungen im Kader ist Arthur Melos Zukunft beim Turiner Klub ungewiss. Abhängig von den Vertragsbedingungen und den Bedürfnissen des Vereins muss die Führung mögliche künftige Angebote sorgfältig prüfen. Obwohl aus der Türkei bisher noch kein offizielles und konkretes Angebot eingegangen ist, könnten bald Verhandlungen beginnen.

Der Brasilianer konzentriert sich derzeit voll auf die Saisonvorbereitung und die Anweisungen von Luciano Spalletti. Seine Zukunft ist noch nicht endgültig geklärt: Einerseits kann er beim Turiner Klub um seinen Platz kämpfen, andererseits besteht die Möglichkeit, mit Vincenzo Italiano ein neues Abenteuer zu beginnen.