Real Madrid ist seit jeher dafür bekannt, Weltstars zu verpflichten. Der frühere Stürmer des Klubs, Michael Owen, hält es jedoch für praktisch unmöglich, dass Kylian Mbappé und Erling Haaland in derselben Mannschaft spielen. In einem Interview mit GOAL betonte der ehemalige Fußballer, dass der spanische Spitzenklub auch künftig gezwungen sein könnte, zwischen den beiden Superstürmern zu wählen. Dies zeigt, dass die ambitionierten Projekte, die auf dem Transfermarkt ständig diskutiert werden, besonderen Einschränkungen unterliegen. Goal.com berichtet .

Der französische Stürmer Kylian Mbappé wechselte im Sommer 2024 als ablösefreier Spieler zu den Madrilenen, nachdem er Paris Saint-Germain verlassen hatte. Mit seiner Verpflichtung wollte der Klub prestigeträchtige Trophäen wie die Champions League und den Ballon d’Or gewinnen. Mbappé hat bislang 103 Spiele für den Klub absolviert und 86 Tore erzielt, wartet jedoch weiterhin auf einen großen Mannschaftstitel.

Schritte zur Verstärkung des Kaders

Die Führung von Real arbeitet daran, die Offensive der Mannschaft weiter zu verstärken und bestehende Probleme zu beheben. Besonders die Vertragsverlängerung von Vinícius Júnior war eine wichtige Nachricht für die Fans. Die Verpflichtung des vielversprechenden jungen Spielers Yan Diomandé für 140 Millionen Euro sowie weitere Veränderungen deuten auf die großen Zukunftspläne des Madrider Klubs hin.

Unterdessen reißen die Spekulationen über die Zukunft von Erling Haaland, der für den Premier-League-Klub Manchester City spielt, nicht ab. Obwohl der norwegische Torjäger beim Klub aus Manchester einen langfristigen Zehnjahresvertrag bis 2034 unterschrieben hat, haben Äußerungen seines Vaters einen möglichen Wechsel in die La Liga nicht ausgeschlossen. Haaland hat während seiner Zeit beim englischen Klub 162 Tore erzielt.

Michael Owen, Gewinner des Ballon d’Or, äußerte sich gegenüber GOAL in Zusammenarbeit mit Skinradar.gg zu Real Madrids Interesse an Erling Haaland. Seiner Ansicht nach glaubt er nicht, dass die Klubführung erneut so viel Geld für einen weiteren teuren Star ausgeben würde, da Kylian Mbappé bereits im Kader steht. Da Mbappé derzeit zentral spielt und Vini Jr. den linken Flügel besetzt, wäre es schwierig, Platz für einen weiteren Galáctico zu finden.