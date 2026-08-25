Erling Haalands Abschied von Manchester City ist unvermeidlich

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Erling Haalands Abschied von Manchester City ist unvermeidlich

Es wurde vorhergesagt, dass Erling Haaland Manchester City in der Zukunft unweigerlich verlassen wird. Die Zukunft des norwegischen Stürmers, der beim Premier-League-Giganten Rekorde bricht, ist ein heißes Thema in der Fußballwelt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com läuft der aktuelle Vertrag zwischen Manchester City und Erling Haaland bis 2034. Der Verein konnte einen seiner wertvollsten Spieler langfristig binden, da der Stürmer eine entscheidende Rolle beim Gewinn des Triples unter Pep Guardiola spielte.

Der mittlerweile 26-jährige Torjäger hat in allen Wettbewerben 200 Spiele für Manchester City absolviert und dabei 162 Tore erzielt. Dennoch gibt es keine Anzeichen dafür, dass er das Team in naher Zukunft verlassen möchte.

Interesse der spanischen Giganten

Die Transfergerüchte um den Manchester-Klub reißen jedoch nicht ab. Insbesondere das Interesse aus Spanien hält an. Während Barcelona auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist, hat Real Madrid unter Präsident Florentino Pérez schon immer Jagd auf Starspieler gemacht.

Das Camp Nou oder das Santiago Bernabéu könnten für Erling Haaland das nächste Ziel sein. Wann ein solcher Transfer jedoch stattfinden könnte, bleibt vorerst unklar.

Gareth Barrys Meinung

Der ehemalige Manchester-City-Spieler Gareth Barry äußerte sich in einem Interview mit Goal.com in Zusammenarbeit mit BetVictor Online Casino zu diesem Thema. Seiner Meinung nach ist es ein natürlicher Prozess, dass der norwegische Stürmer das Team irgendwann verlassen wird.

„Haalands Bindung zum Verein ist sehr groß, und das hält ihn vorerst hier. Er sorgt nicht für Unruhe im Team wie andere Spieler“, sagt Barry. Gleichzeitig wurde betont, dass Gerüchte über einen Wechsel zunehmen könnten, sollte die Dominanz des Vereins nachlassen und die Titel ausbleiben.

In Anbetracht der kurzen Karriere eines Fußballers ist es natürlich, dass er neue Herausforderungen sucht. Es wird erwartet, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Manchester City in Europa und der Premier League in den nächsten ein bis zwei Jahren alles entscheiden wird. Zur Information: Der Verein konnte in den letzten zwei Jahren nicht die englische Meisterschaft gewinnen, da Liverpool und Arsenal ihre Dominanz in der heimischen Liga wiederhergestellt haben.

Erling HaalandManchester CityPremier LeagueReal MadridBarcelona
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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