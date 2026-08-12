Tottenham beginnt Verhandlungen über den Transfer von Folarin Balogun

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Tottenham beginnt Verhandlungen über den Transfer von Folarin Balogun

Der Premier-League-Klub Tottenham hat offizielle Verhandlungen aufgenommen, um Monacos talentierten Stürmer Folarin Balogun zur Verstärkung der Offensive zu verpflichten. Laut L’Équipe ist der Londoner Klub bereit, rund 60 Millionen Euro für den US-Nationalspieler auszugeben, und plant, vor dem Ende des Sommertransferfensters eine Einigung zu erzielen. Goal.com berichtet .

In der vergangenen Saison zeigte Folarin Balogun bei Monaco konstant starke Leistungen. Er kam in allen Wettbewerben 45-mal zum Einsatz und erzielte 19 Tore. Seine erfolgreiche Entwicklung zeigte sich nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch international, darunter bei seinen starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft. Nachdem der Stürmer die Zusammenarbeit mit dem bekannten Agenten Jorge Mendes aufgenommen hatte, zeigten mehrere europäische Klubs, darunter Newcastle, Interesse an ihm. Tottenham hat in den Verhandlungen jedoch die Führung übernommen.

Der Bedarf, die Offensive zu erneuern

Tottenham will sich unter Cheftrainer Roberto De Zerbi weiterentwickeln. Da der wichtigste Stürmer des Teams, Dominic Solanke, Schwierigkeiten hat, das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen, und es ihm an Konstanz mangelt, hat die Klubführung die Verstärkung der Offensive zu einer wichtigen Aufgabe erklärt. Balogun, der früher auch für Arsenal spielte, ist der Ansicht, dass er in der Premier League noch unerledigte Aufgaben hat, nachdem er sich dort nicht vollständig durchsetzen konnte, und möchte unbedingt in die Liga zurückkehren.

Monaco hat es hingegen nicht eilig, seinen Führungsspieler abzugeben. Nach einem Freundschaftsspiel gegen Getafe betonte Cheftrainer Filipe Luis die besonderen Qualitäten des Stürmers und seine große Bedeutung für die Mannschaft. Baloguns aktueller Vertrag mit Monaco läuft bis zum 30. Juni 2028 und verschafft dem französischen Klub auf dem Transfermarkt eine deutliche Verhandlungsposition.

TottenhamFolarin BalogunMonacoTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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