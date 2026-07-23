Kontroverse um Trump: Norwegen will Beschwerde bei der FIFA einreichen

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Kontroverse um Trump: Norwegen will Beschwerde bei der FIFA einreichen

Eine überraschende Entscheidung nach der Roten Karte für Folarin Balogun bei der WM 2026 hat eine neue Kontroverse im internationalen Fußball ausgelöst. Der norwegische Fußballverband bereitet eine offizielle Beschwerde bei der FIFA-Ethikkommission bezüglich der möglichen Einmischung des US-Präsidenten Donald Trumpin den Prozess vor.

Der umstrittenste Punkt ist, dass Balogun trotz des Platzverweises in der nächsten Runde spielen durfte. Nun will die norwegische Seite klären, wie die Entscheidung zustande kam und wer darauf Einfluss nahm.

Was geschah nach der Roten Karte?

US-Nationalstürmer Folarin Balogun erhielt im Achtelfinale der WM 2026 gegen Bosnien und Herzegowina die Rote Karte.

Obwohl die USA das Spiel mit 2:0 gewannen, stellte Baloguns Platzverweis seine Teilnahme an der nächsten Runde in Frage.

Die Sperre des Spielers wurde jedoch später unter einer einjährigen Bewährungsfrist ausgesetzt. Infolgedessen spielte Balogun im Viertelfinale gegen Belgien.

Die USA verloren dieses Spiel mit 1:4, doch die Fragen zur Spielberechtigung blieben bestehen.

Warum ist Norwegen unzufrieden?

Laut dem Journalisten Martin Ziegler von The Times bereitet der norwegische Fußballverband eine Beschwerde bei der FIFA-Ethikkommission zu diesem Fall vor.

Das Hauptanliegen der norwegischen Seite ist die Frage, ob die Disziplinarentscheidung nach Standardverfahren getroffen wurde oder ob es äußere Einflüsse gab.

Die Beschwerde könnte eine Klärung der folgenden Fragen fordern:

  • Warum wurde Baloguns Sperre zur Bewährung ausgesetzt?

  • Wer war am Entscheidungsprozess beteiligt?

  • Wurden die Disziplinar- und Ethikregeln der FIFA vollständig eingehalten?

  • Hat der potenzielle Einfluss einer politischen Persönlichkeit die Entscheidung beeinflusst?

Letztere Frage hat die Kontroverse von einer einfachen disziplinarischen Angelegenheit zu einem ernsten Problem bezüglich der Unabhängigkeit der FIFA gemacht.

Trump bestätigt seine Beteiligung

Zuvor kursierten Medienberichte, wonach Donald Trump mit FIFA-Präsident Gianni Infantino gesprochen und ihn dazu überredet habe, Baloguns Sperre aufzuheben.

Der US-Präsident bestätigte später, persönlich in den Prozess involviert gewesen zu sein. Das Ausmaß seiner Einmischung und ob dies die endgültige Entscheidung direkt beeinflusst hat, bleibt jedoch offen.

Diese Situation hat unangenehme Fragen für die FIFA aufgeworfen, da die Disziplinarentscheidungen der Organisation frei von politischem Druck sein und für alle Teams gleichermaßen gelten müssen.

Was könnte die FIFA-Ethikkommission untersuchen?

Sollte der norwegische Fußballverband eine offizielle Beschwerde einreichen, könnte die Ethikkommission mögliche Interessenkonflikte im Entscheidungsprozess untersuchen.

Die Untersuchung könnte das Handeln folgender Personen und Strukturen umfassen:

Untersuchungsbereich

Kernfrage

FIFA-Disziplinarorgane

Auf welcher Grundlage wurde die Strafe ausgesetzt?

FIFA-Führung

Hat externe Kommunikation die Entscheidung beeinflusst?

US-Seite

Gab es formellen oder informellen Druck?

Dokumente und Korrespondenz

Ist die rechtliche Grundlage der Entscheidung ausreichend?

Bisher ist nicht offiziell bewiesen, dass im Fall Balogun gegen Regeln verstoßen wurde. Norwegens geplanter Einspruch ist keine Anklage, sondern eine Forderung nach Transparenz im Prozess.

Eine einfache Sperre wird zur großen politischen Kontroverse

Baloguns Rote Karte war zunächst nur einer der üblichen disziplinarischen Vorfälle im Turnier. Doch die Aussetzung der Strafe und Trumps Eingeständnis seiner Beteiligung machten den Vorfall zu einem der umstrittensten Themen im internationalen Fußball.

Nun steht die FIFA vor der Aufgabe, nicht nur die Strafe eines Spielers zu erklären, sondern auch zu beweisen, dass ihre Entscheidungen unabhängig von politischem Einfluss getroffen werden.

Finden Sie, dass sich ein Staatschef in disziplinarische Entscheidungen im Fußball einmischen darf? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie diese Kontroverse an einen fußballbegeisterten Freund.

Donald TrumpFIFAFolarin BalogunNorwegenBelgien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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