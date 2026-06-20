Box-Weltcup: 4 usbekische Boxer erreichen das Finale

Heute begannen die Halbfinalkämpfe des Box-Weltcups. Laut dem Boxverband von Usbekistan haben unsere Landsleute in intensiven und kompromisslosen Kämpfen die Ehre unseres Landes würdig vertreten.

Nach den bisher ausgetragenen Kämpfen haben 4 unserer Boxer ihr Ticket für das Finale gelöst, während 2 unserer Vertreter die Bronzemedaille des Turniers gewannen.

Gesamtergebnisse der Halbfinalkämpfe

Boxer Gewichtsklasse Gegner und Land Punktestand Endergebnis Farzona Fozilova -48 kg Angelika Kristaforszka (Polen) 5:0 Finale erreicht Sitora Turdibekova -60 kg Viktoriya Grefeyeva (Kasachstan) 1:4 Bronzemedaille Abdumalik Halokov -60 kg Radoslav Rosenov (Bulgarien) 4:1 Finale erreicht Oltinoy Sotimboyeva +80 kg Dina Islambekova (Kasachstan) 5:0 Finale erreicht Akmaljon Isroilov -85 kg Paolo Caruso (Italien) 2:3 Bronzemedaille To‘rabek Habibullayev -90 kg Xuyezen Xan (China) 5:0 Finale erreicht

Aktuelle Details zu den Kämpfen

Intensität bei den Frauen: Unsere Vertreterin in der -48 kg Klasse Farzona Fozilova dominierte ihre polnische Gegnerin vollständig und zog mit einer einstimmigen Entscheidung der Kampfrichter (5:0) ins Finale ein. Leider musste in der -60 kg Klasse Sitora Turdibekova gegen ihre kasachische Gegnerin eine Chance verpassen und gab sich mit dem 3. Platz auf dem Podium zufrieden.

Eine Lehrstunde von Abdumalik Halokov: Abdumalik, ein Hauptanwärter auf die Meisterschaft in der Gewichtsklasse -60 kg, besiegte den Bulgaren Radoslav Rosenov mühelos. Halokov dominierte in allen Runden (5:0, 4:1, 4:1) und gewann schließlich mit 4:1 .

Ein „Trilogie“-Sieg für Oltinoy Sotimboyeva: Das Aufeinandertreffen zwischen Oltinoy Sotimboyeva (+80 kg) und der Kasachin Dina Islambekova hat sich zu einem der spannendsten Ereignisse des Jahres entwickelt. Dies war ihr drittes Aufeinandertreffen in diesem Jahr (Oltinoy gewann bei „Strandja“, Dina bei den Asienmeisterschaften). Im entscheidenden Kampf ließ unsere Vertreterin der Gegnerin keine Chance — 5:0! Der direkte Vergleich steht nun 2:1, und Oltinoy ist im Finale!

To‘rabek zeigte keine Gnade gegenüber dem Gastgeber: In der Gewichtsklasse -90 kg vertrat To‘rabek Habibullayev unser Land gegen den Gastgeber, den Chinesen Xuyezen Xan. To‘rabek neutralisierte seinen Gegner in allen drei Runden vollständig (5:0) und sicherte sich mit deutlicher Überlegenheit das Ticket für das Finale.

Eine schmerzliche Niederlage in einem kompromisslosen Kampf: In der -85 kg Klasse Akmaljon Isroilov lieferte sich einen ebenbürtigen Kampf gegen den Italiener Paolo Caruso. Doch nach einer umstrittenen Entscheidung der Kampfrichter gewann der italienische Boxer mit 2:3. Akmaljon beendete das Turnier mit einer Bronzemedaille.

5 weitere Kämpfe erwarten uns!

Der Weg der usbekischen Boxnationalmannschaft beim Weltcup geht weiter. Bald werden weitere 5 talentierte Boxer im Rahmen des Halbfinales in den Ring steigen. Wir wünschen unseren Vertretern viel Glück und erwarten nur den Sieg!