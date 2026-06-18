Usbekische Boxer starten erfolgreich beim Weltcup

Das nächste große und prestigeträchtige Ereignis in der Welt des Boxens — der Weltcup — hat seinen Höhepunkt erreicht. Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft haben ihre ersten Kämpfe in diesem renommierten Turnier bestritten, in dem die stärksten Faustkämpfer der Welt zusammengekommen sind. Die intensiven und kompromisslosen Zusammenstöße im Ring bescherten den lokalen Boxfans große Spannung und Freude.

Wie der Pressedienst des Boxverbandes von Usbekistan mitteilte, konnten unsere Vertreter in den heutigen Kämpfen in den meisten Fällen überzeugende Siege erringen und sich so erfolgreich für die nächste Runde qualifizieren.

Sicherer Start für Sitora Turdibekova und Abdumalik Halokov

Die heutigen Wettkämpfe wurden in der Frauenklasse bis -60 kg von unserer talentierten Vertreterin Sitora Turdibekova eröffnet. Gegen die starke Gegnerin Ayaka Taguchi aus Japan startete unsere Landsfrau auf hohem Niveau. Da beide Sportlerinnen ihre volle Kraft einsetzten, war der Kampf sehr spannend und intensiv, und am Ende gewann Turdibekova durch die Entscheidung der Kampfrichter mit 3:2 und zog damit in die nächste Runde ein.

In den Männerkämpfen meisterte Abdumalik Halokov, einer der Hauptakteure des Landes im Gewicht bis -60 kg, die erste Hürde mit Leichtigkeit. Im Ring traf Halokov auf Wilson Solorzano aus Venezuela und ließ seinem Gegner, wie erwartet, von der ersten Sekunde an keine Chance. Nach einer deutlichen Dominanz über drei Runden sicherte sich Abdumalik verdient den absoluten Sieg mit 5:0 Punkten.

In der folgenden speziellen Sportanalyse-Tabelle können Sie die Ergebnisse der usbekischen Boxer, die heute am Weltcup-Programm teilgenommen haben, sowie ihre Gegner im Detail einsehen:

Vertreter und Gewichtsklasse Gegner und Land Endergebnis Status nächste Runde • Sitora Turdibekova (-60 kg) • Ayaka Taguchi (Japan) • 3 : 2 (Sieg) • Qualifiziert / Play-offs • Abdumalik Halokov (-60 kg) • Wilson Solorzano (Venezuela) • 5 : 0 (Deutlicher Sieg) • Qualifiziert / Play-offs • Shavkatjon Boltayev (-70 kg) • Joonsu Kim (Südkorea) • 3 : 2 (Sieg) • Qualifiziert / Play-offs • Javohir Ummataliyev (-80 kg) • Sabirjan Akkalikov (Kasachstan) • 3 : 2 (Harter Sieg) • Qualifiziert / Play-offs • Samandar Olimov (-55 kg) • Amin Mammadzada (Aserbaidschan) • 1 : 4 (Niederlage) • Ausgeschieden

Sieg im prestigeträchtigen Derby und eine unerwartete Niederlage

Einer der spannendsten und zentralen Kämpfe des Tages fand in der Gewichtsklasse bis -80 kg statt. Durch die Auslosung trat unser Landsmann Javohir Ummataliyev bereits in der ersten Runde gegen einen der Favoriten des Turniers an, den kasachischen Spitzenboxer Sabirjan Akkalikov. Der Kampf zwischen den Vertretern zweier Nachbarstaaten entwickelte sich zu einem echten Schlachtfeld. Mit Willenskraft und Ausdauer besiegte Javohir seinen Gegner in einem sehr intensiven Schlagabtausch mit 3:2 und sorgte damit für eine der größten Sensationen des Turniers.

Zudem sicherte sich Shavkatjon Boltayev, der sein Weltcup-Debüt in der -70 kg Klasse bestritt, in einem harten Kampf gegen den Koreaner Joonsu Kim durch eine Entscheidung der Kampfrichter mit 3:2 einen wichtigen Sieg.

Leider verlief der Tag für unsere Nationalmannschaft nicht ganz ohne Verluste. In der Gewichtsklasse bis -55 kg konnte unser junger und vielversprechender Boxer Samandar Olimov im Kampf gegen den erfahrenen Amin Mammadzada aus Aserbaidschan sein Potenzial nicht voll ausschöpfen und 1:4 verlor die Chance, was sein Ausscheiden aus dem Wettbewerb bedeutete.

Abschließendes Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die Kämpfe des ersten Tages haben erneut bewiesen, dass die usbekische Boxschule weltweit weiterhin führend ist. Insbesondere der Sieg Ummataliyevs über den kasachischen Vertreter und der schöne Sieg von Halokov werden unseren verbleibenden Sportlern große Motivation geben. Wir wünschen unseren Vertretern, auch in den nächsten Runden den Weg zu den Goldmedaillen fortzusetzen!

Verfolgen Sie die heißesten Ergebnisse des Weltcups, jeden Auftritt der usbekischen Boxer im Ring und exklusive Analysen immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!