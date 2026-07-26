WM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen Giganten

Kapverdens Torhüter Vozinha, der bei der Weltmeisterschaft mit seinen starken Leistungen weltweit für Aufsehen sorgte, hat einen neuen Verein gefunden. Der 40-jährige erfahrene Schlussmann hat einen Vertrag bei Colo-Colo unterschrieben, einem der renommiertesten Vereine Südamerikas. Dieser Wechsel überraschte die Fußballwelt, da der Routinier als ablösefreier Spieler in die chilenische Liga wechselte, wie Goal.com berichtet .

Josimar Dias, in der Fußballwelt als Vozinha bekannt, unterzeichnete einen 18-Monats-Vertrag beim chilenischen Klub. Colo-Colo begrüßte seinen Neuzugang in den sozialen Medien mit einer kurzen und herzlichen Botschaft: „Willkommen. Wir warten auf dich.“ Derzeit führt das Team die chilenische Meisterschaft mit 13 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten an.

Social-Media-Star und Duell mit Lionel Messi

Vozinhas Popularität stieg nach der jüngsten Weltmeisterschaft in Nordamerika in ungeahnte Höhen. Vor dem Turnier hatte er rund 50.000 Follower auf Instagram, doch nach dem Spiel gegen Spanien schnellte die Zahl auf 14 Millionen hoch. Mittlerweile überschreitet sein Publikum 29,5 Millionen, was den Einfluss des Spielers weit über den Platz hinaus zeigt.

Im Achtelfinale des Turniers traf Kapverde auf Argentinien, und Vozinha lieferte eine heldenhafte Leistung ab. Er parierte im Laufe des Spiels acht Bälle, davon vier direkte Schüsse von Lionel Messi. Vor allem seine Glanzparade gegen Messis typischen Freistoß wird lange in Erinnerung bleiben. Obwohl sein Team mit 2:3 verlor, wurde Vozinha als einer der besten Spieler der Partie geehrt.

Nach dem Abpfiff kam es zu einer herzlichen Begegnung zwischen Lionel Messi und Vozinha. Berichten von Goal.com zufolge umarmte Messi den afrikanischen Torhüter und lobte seine Leistung. „Messi sagte zu mir: ‚Du bist großartig. Dein Volk muss stolz auf dich sein.‘ Das war ein unvergesslicher Moment für mich“, erinnert sich Vozinha. Zudem gelang es ihm, das Trikot mit der argentinischen Legende zu tauschen.

Es hatte verschiedene Spekulationen über Vozinhas Zukunft gegeben. Insbesondere kursierten Berichte über einen möglichen Wechsel zum US-Klub Inter Miami. Dennoch erwies sich die Option Colo-Colo – 34-maliger chilenischer Meister und einmaliger Copa-Libertadores-Gewinner – als Priorität für den Torhüter. Mit diesem Transfer verstärkt der chilenische Traditionsverein seinen Kader mit einem international erfahrenen Akteur.