Vier usbekische Boxer kehren mit 4 Medaillen aus Jerewan zurück: Chabibullajew ist Champion

Usbekische Boxer erzielten beim internationalen Turnier in der armenischen Hauptstadt eine hundertprozentige Ausbeute. Alle vier Vertreter, die nach Jerewan reisten, stiegen aufs Podest, und einer von ihnen beendete den Wettbewerb als Champion.

Alle vier Teilnehmer kehrten mit einer Medaille zurück

Vom 20. bis 25. Juli fand im armenischen Jerewan das internationale Boxturnier „Yerevan Mayor Cup“ für Erwachsene statt.

Vier Boxer verteidigten die Ehre Usbekistans bei dem Wettbewerb. Bemerkenswert ist, dass alle unsere Sportler die Finalrunden erreichten und Medaillen unterschiedlicher Wertigkeit gewannen.

Die usbekische Delegation beendete das Turnier mit 1 Gold-, 1 Silber- und 2 Bronzemedaillen.

Toorabek Chabibullajew wurde Champion in Jerewan

Toorabek Chabibullajew, der in der Gewichtsklasse bis 90 kg in den Ring stieg, setzte sich gegen alle Gegner durch und gewann die Goldmedaille.

Sein Sieg war das beste Ergebnis der usbekischen Nationalmannschaft bei diesem internationalen Turnier.

Schachzod Musaffarow erreichte das Finale

Schachzod Musaffarow, der in der Gewichtsklasse bis 55 kg antrat, zog in den entscheidenden Kampf ein und sicherte sich die Silbermedaille.

Zwei weitere unserer Boxer beendeten das Turnier mit einer Bronzemedaille:

-60 kg: Samandar Olimow — Bronzemedaille;

-70 kg: Ikboljon Choldorow — Bronzemedaille.

Wer gehörte zur Delegation?

Die usbekischen Boxer wurden während des Turniers von Trainer Nodir Gulamow betreut.

Zudem war der usbekische Kampfrichter Asliddin Abdualimow bei dem internationalen Turnier im Einsatz.

Über dieses Ergebnis berichtete der usbekische Boxverband.

Welcher der in Jerewan ausgezeichneten Boxer wird Ihrer Meinung nach in Zukunft auch bei großen internationalen Turnieren Champion werden können?