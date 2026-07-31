Carlo Ancelotti, Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft und einer der erfahrensten und erfolgreichsten Experten der Fussballwelt, hat scharf und unerwartet auf die Kritik rund um die „Seleção“ reagiert. Dieses Interview nach dem frühen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026 wird die Debatten über den aktuellen Ist-Zustand und die Zukunftsstrategie des brasilianischen Fussballs zweifellos weiter anheizen. „Don Carlo“ lehnte sich gegen die Philosophie des Landesfussballs auf und machte den Mangel an geeigneten Spielern für das Problem verantwortlich.

Zamin.uz hat die wichtigsten Thesen aus Ancelottis analytischem Interview mit Globo und deren Auswirkungen auf die Zukunft des brasilianischen Fussballs untersucht.

Ballbesitz oder Ergebnis? Ancelotti kritisiert die „Jogo Bonito“-Philosophie

In einem Interview anlässlich seines einjährigen Jubiläums als Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft äußerte sich Carlo Ancelotti deutlich zur Kritik am Spielstil des Teams. Der brasilianische Fussball war stets das Sinnbild für „schönen und offensiven Fussball“ (Jogo Bonito), und die Fans fordern Dominanz gegen jeden Gegner. Doch Ancelotti betonte, dass dieser Ansatz im modernen Fussball nicht immer funktioniert.

Ancelotti ging auf die Kritik ein, dass die Mannschaft im Achtelfinale der WM 2026 gegen Norwegen (das Spiel, das das Ausscheiden besiegelte – Anm. d. Red.) weniger Ballbesitz hatte. Dem italienischen Trainer zufolge liegt das Problem nicht in der Taktik des Coaches, sondern in den technischen und physischen Eigenschaften der Spieler:

«Der Spielstil der Mannschaft muss zu den Eigenschaften der Spieler passen. Wir wurden dafür kritisiert, dass wir weniger Ballbesitz hatten als Norwegen. Aber die Qualitäten unserer Spieler sind nicht voll und ganz auf einen fussballerischen Ansatz ausgerichtet, der auf Ballbesitz basiert.»

Diese Aussage ist eine grosse Herausforderung für die Führung und die Öffentlichkeit des brasilianischen Fussballs. Ancelotti entschied sich für Pragmatismus und machte deutlich, dass das Team nicht seinen traditionellen Stil zeigen muss, sondern ein Spiel, das Ergebnisse liefern kann.

Die Lösung: Transfermarkt und Personalanpassungen sind erforderlich

Der Trainer gab auch eine präzise und klare Antwort auf die Frage, was dem Team fehlt, um sein Spiel zu verbessern und um Trophäen zu kämpfen. Seiner Meinung nach läuft die Lösung ausschließlich auf Personalfragen hinaus:

«Wenn neue Spieler auftauchen, insbesondere hochkarätige Mittelfeldspieler, ist es natürlich möglich, einen Fussball zu zeigen, der auf Ballbesitz aufbaut.»

Damit sendet Ancelotti ein direktes Signal an die Führung der CBF (Brasilianischer Fussballverband), dass das Mittelfeld der Mannschaft dringend verstärkt werden muss. Der Trainer räumt ein, dass es mit dem Niveau der aktuellen Mittelfeldspieler schwierig ist, bei einer Weltmeisterschaft in Sachen Ballbesitz mit Schwergewichten wie Spanien oder Argentinien zu konkurrieren.

Analyse der WM-2026-Krise der brasilianischen Nationalmannschaft

Indikator / Information Details und Kommentar Cheftrainer Carlo Ancelotti (Italien) Amtszeit im Nationalteam 1 Jahr (zum Zeitpunkt des Interviews) WM-2026-Ergebnis Ausscheiden im Achtelfinale Letztes (Krisen-)Spiel Niederlage gegen die norwegische Nationalmannschaft Hauptproblem des Teams (Interpretation des Trainers) Spielereigenschaften passen nicht zum Ballbesitzfussball Vorschlag / Forderung des Trainers Verpflichtung hochkarätiger Mittelfeldspieler WM-2026-Sieger Spanien (schlug Argentinien im Finale)

Fazit und Ausblick: Was erwartet Brasilien bis zur WM 2030?

Carlo Ancelottis Interview mit Globo könnte den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte des brasilianischen Fussballs markieren. Einer der Giganten des Weltfussballs ist gezwungen, seine Philosophie, historischen Traditionen und Personalpolitik zu überdenken. Als pragmatischer Lehrmeister schätzte Ancelotti die Möglichkeiten der „Seleção“ realistisch ein und stellte den CBF-Verantwortlichen klare Bedingungen.

In naher Zukunft sind ernsthafte Reformen im brasilianischen Fussball zu erwarten: Die Suche nach jungen Talenten in Europa und in heimischen Klubs wird intensiviert, um die vom Trainer geforderten hochkarätigen Mittelfeldspieler zu finden. Wenn die CBF-Führung und die Fans Ancelottis pragmatischen Ansatz akzeptieren und ihm die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, kann die brasilianische Nationalmannschaft bis zur WM 2030 ein neues Gesicht bekommen und wieder zu einem Top-Anwärter auf den Titel werden. Andernfalls droht der Versuch, „Jogo Bonito“ beizubehalten, zu anhaltenden Misserfolgen wie bei der WM 2026 zu führen.

Teilen Sie diese wichtige Fussballanalyse mit Ihren Freunden und Fussballfans! Viele sollten von dieser neuen Wendung im brasilianischen Fussball erfahren.

Glauben Sie, dass Carlo Ancelotti mit der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM 2030 Weltmeister werden kann? Oder passt sein pragmatischer Stil nicht zum brasilianischen Fussball? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!