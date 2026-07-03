Spaniens Cheftrainer Luis de la Fuente teilte nach dem dominanten Sieg im Achtelfinale gegen Österreich seine Gedanken über den jungen Star der Mannschaft, Lamine Yamal. Der Fachmann betonte, dass das 18-jährige Talent im Turnier zwar noch nicht seinen Zenit erreicht habe, seine Aktionen auf dem Platz jedoch von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des Teams seien. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Die spanische Nationalmannschaft besiegte Österreich im Spiel in Los Angeles mit 3:0 und schaffte es zum ersten Mal seit 16 Jahren, ein K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen. Laut Goal.com erzielte Mikel Oyarzabal einen Doppelpack, während Pedro Porro das weitere Tor beisteuerte. Obwohl Lamine Yamal in diesem Spiel nicht traf, setzte er die gegnerischen Verteidiger kontinuierlich unter Druck und verzeichnete durchschnittlich 12 Dribblings pro 90 Minuten.

Historisches Ergebnis und Vertrauen des Trainers

In der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Luis de la Fuente, dass er über Yamals ausbleibende Tore nicht im Geringsten besorgt sei. Nach Ansicht des Trainers hat der junge Stürmer seinen unvergleichlichen Wert bereits als jüngster Europäer bewiesen, der 10 Siege bei großen Turnieren errungen hat. "Er ist sehr hungrig darauf, seine fußballerische Identität bei der Weltmeisterschaft zu zeigen. Ein Spieler seines Kalibers muss sich auf einer so großen Bühne beweisen, und das gelingt ihm", sagte der Trainer.

Der spanische Coach lobte besonders die Gelassenheit und Motivation von Lamine Yamal. Seinen Worten zufolge hat der Spieler seine "Peak"-Form noch nicht erreicht, es wird jedoch erwartet, dass er in den kommenden Spielen noch effektiver agieren wird. Dies wird zweifellos eine zusätzliche Kraftquelle für ein offensiv ausgerichtetes Team wie Spanien sein.

Defensive Stabilität und der nächste Gegner

Neben dem Gastgeber Mexiko ist die spanische Nationalmannschaft eines von zwei Teams, die in den ersten vier Spielen dieses Turniers noch keinen einzigen Gegentreffer kassiert haben. Luis de la Fuente verbarg seine Zufriedenheit über die taktische Disziplin seines Teams und die Fähigkeit, Österreichs gefährliche Luftangriffe vollständig zu neutralisieren, nicht. Zudem lobte er den Fleiß von Mikel Oyarzabal und die starke Leistung der eingewechselten Spieler.

Spanien reist nun für das Viertelfinale nach Dallas. Dort findet am Montag ein Aufeinandertreffen echter Fußballgiganten statt — Spanien gegen Portugal. Dieses Spiel wird als die ernsthafteste Prüfung des Turniers für die amtierenden Europameister erwartet.

Im Spiel gegen Portugal müssen die Spanier nicht nur ihre Effizienz im Angriff beibehalten, sondern auch die von Cristiano Ronaldo angeführte Offensive stoppen, die hungrig nach einem Sieg ist. Dieses "Blockbuster"-Spiel im Texas Stadium in Dallas wird voraussichtlich einer der spannendsten Momente der Weltmeisterschaft werden.