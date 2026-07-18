FIFA-Präsident Gianni Infantino drückte US-Präsident Donald Trump kurz vor dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 seinen besonderen Dank aus. Seiner Meinung nach hätte das Turnier ohne Trumps Engagement nicht einen derart großen Erfolg erzielt.

Diese Äußerungen fielen während einer Pressekonferenz im berühmten Trump Tower in New York.

«Der amerikanische Traum ist Wirklichkeit geworden»

In seiner Rede betonte Gianni Infantino, dass die Weltmeisterschaft 2026 die ganze Welt vereint habe.

«Herr Präsident, der amerikanische Traum ist Wirklichkeit geworden. Wir haben die ganze Welt vereint», sagte der FIFA-Chef.

Infantino hob insbesondere den Umfang des Wettbewerbs und das weltweite Interesse daran hervor.

Trumps Beitrag hoch gelobt

Der FIFA-Präsident würdigte auch die Rolle von Donald Trump bei der Organisation und Durchführung der Weltmeisterschaft.

«Ich weiß, dass Sie kein Lob brauchen. Aber ohne Sie wäre diese Weltmeisterschaft nicht so ein riesiger Erfolg geworden», sagte Infantino.

Seine Worte wurden als hohe Anerkennung für Trumps Beteiligung an den organisatorischen und politischen Prozessen rund um das Turnier gewertet.

Das Turnier hat die entscheidende Phase erreicht

Die Weltmeisterschaft 2026 wird von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet.

Im Finale des Turniers kämpfen die Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien um den Weltpokal. Diese Partie wird den neuen Champion des Wettbewerbs ermitteln.

Infantino hatte auch dem Team aus dem Iran gedankt

Zuvor wurde berichtet, dass der FIFA-Präsident auch der iranischen Nationalmannschaft für ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft seinen besonderen Dank ausgesprochen hatte.

Nun, vor dem entscheidenden Spiel des Turniers, hob Infantino die Rolle von Donald Trump für den Gesamterfolg der Veranstaltung hervor.