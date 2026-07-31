Cannavaro nach Taschkent zurückgekehrt: Welches Signal sendet er an die Trainer? (Video)

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, ist wieder in Taschkent. Der italienische Fachmann nahm an einer weiteren Konferenz im Rahmen des „Projekts für talentierte Trainer“ teil und traf sich mit lokalen Trainern auf dem Platz.

Dieser Besuch blieb kein reines Protokollereignis. Die auf der Konferenz geäußerten Gedanken zeigten, dass im usbekischen Fussball der Hauptfokus nicht nur auf den Ergebnissen der Nationalmannschaft liegt, sondern auch auf der Ausbildung einer neuen Generation von Trainern.

Ermatov richtet wichtigen Appell an die Trainer

Auf der Konferenz ergriff Ravshan Ermatov, der erste Vizepräsident des usbekischen Fußballverbandes, das Wort und betonte, dass der Entwicklung des Fußballs im Land auf staatlicher Ebene große Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Seinen Worten zufolge wurden in den letzten sieben Jahren neun präsidiale Dekrete im Bereich des Fußballs erlassen. Ermatov bewertete diesen Indikator als Ausdruck der hohen Aufmerksamkeit für die Fußballinfrastruktur, das Trainerausbildungssystem und die Unterstützung junger Talente.

Er stellte fest, dass sich auf der Konferenz Fachleute versammelt haben, denen das Schicksal des usbekischen Fußballs nicht gleichgültig ist, und wünschte den Teilnehmern viel Erfolg bei der Förderung junger Spieler und der Weiterentwicklung des Nationalfussballs.

Ravshan Ermatov fungiert derzeit als erster Vizepräsident der UFA und ist an der Entwicklung der Fußballtechnologien und des Trainersystems des Verbandes beteiligt.

Warum ist Cannavaros Teilnahme wichtig?

Fabio Cannavaro sprach als Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft vor den Teilnehmern der Konferenz. Die Teilnahme des italienischen Spezialisten an einem solchen Treffen mit lokalen Trainern ist wichtig im Hinblick auf die Stärkung der Verbindung zwischen der Nationalmannschaft und den Fußballschulen in den Regionen.

Cannavaro leitet derzeit die usbekische Nationalmannschaft. Sein Stab hat bereits zuvor betont, dass man bei der Auswahl der Spieler mehr auf die Vorbereitung, den körperlichen Zustand und die auf dem Platz gezeigte Leistung als auf das Alter achtet.

Dieser Ansatz sendet ein klares Signal an die Trainer, die mit Jugendteams arbeiten: Es reicht nicht aus, nur ein Talent zu finden. Es ist auch notwendig, ihn physisch, taktisch und psychologisch auf ein hohes Niveau vorzubereiten.

Cannavaros Teilnahme an der Konferenz gab den lokalen Trainern die Möglichkeit, die Ansichten eines Weltmeisters und eines Spezialisten mit internationaler Erfahrung direkt zu hören.

Odil Ahmedov sprach ebenfalls zu den Trainern

Auch UFA-Vizepräsident Odil Ahmedov nahm an der Veranstaltung teil und wandte sich an die Konferenzteilnehmer.

Auf früheren Konferenzen der „Talentierten Trainer“ hatte Ahmedov dieses Projekt als wichtig für den usbekischen Fußball bezeichnet und betont, dass neue Fußballstars von gut ausgebildeten und modern denkenden Trainern entdeckt werden.

Die Teilnahme des ehemaligen Kapitäns der Nationalmannschaft an diesem Prozess zeigt, dass das Projekt nicht nur aus theoretischen Vorträgen besteht. Darin wird die Erfahrung von ehemaligen Spielern, die das große Fußballmilieu bestens kennen, aktuellen Trainern und Branchenverantwortlichen gebündelt.

Was vermittelt das Projekt den Trainern?

Auf den vorherigen Konferenzen des Projekts „Talentierte Trainer“ wurden folgende Themen diskutiert:

Formulierung einer zum usbekischen Fußball passenden Spielphilosophie;

langfristige Planung und Vorbereitung der Spieler;

psychologisch korrekte Führung der Jugend;

Bedeutung der Diätetik im modernen Fußball;

Analyse von Spielen und Trainingseinheiten;

Einsatz digitaler Technologien in Akademien.

Im Rahmen des Projekts tauschen Trainer, die im Kinderfußball, bei Profiklubs und in regionalen Akademien arbeiten, ihre Erfahrungen aus. An den früheren Konferenzen nahmen Trainer des Kinderfußballs und von Klubs aus allen Provinzen des Landes teil.

Dieses System sieht vor, den Trainer nicht nur als Spezialisten auszubilden, der das Training leitet, sondern als eine Persönlichkeit, die die langfristige Entwicklung des Spielers steuert.

Der Hauptfokus liegt nun auf der Qualität der Trainer

In Usbekistan haben sich in den letzten Jahren die Fußballakademien, Plätze und die Infrastruktur für die Nationalmannschaften erweitert. Doch jeder moderne Platz und Stützpunkt bringt nicht das erhoffte Ergebnis, wenn es an einem gut ausgebildeten Trainer fehlt, der dort arbeitet.

Aus diesem Grund kann das Projekt „Talentierte Trainer“ zu einem der wichtigsten Glieder der Fußballreformen werden.

Die Zukunft eines jungen Spielers hängt oft von dem Trainer ab, der ihn als Erster gesehen und richtig geleitet hat. Falsche Belastung oder mangelnde Aufmerksamkeit können ein Talent zerstören, während ein korrektes System einen gewöhnlichen Jungen in einen Profifußballer verwandelt.

Was erwartet Cannavaro von den lokalen Trainern?

Ausgehend von den vorherigen Aussagen Cannavaros müssen die Spieler den Trainerstab durch ihr Spiel überzeugen, um den Weg in die Nationalmannschaft zu finden. Er hat erklärt, dass er bei der Auswahl der Kandidaten für die Nationalmannschaft auf die Arbeit des Spielers im Training, seine körperliche Verfassung und seine Einstellung zum Wettbewerb achtet.

Das bedeutet, dass vor den Regional- und Klubs trainern mehrere wichtige Aufgaben stehen:

frühzeitige Erkennung von Talenten;

rechtzeitige Korrektur technischer Mängel;

korrekte physische Entwicklung des Spielers;

psychologische Vorbereitung auf den Druck im Profifußball;

Ausbildung von Disziplin und professioneller Einstellung.

Cannavaro empfängt fertige Spieler in der Nationalmannschaft. Die Grundlage für diese Vorbereitung wird jedoch im Kinder- und Klubfußball gelegt.

Fazit

Fabio Cannavaros Rückkehr nach Taschkent und seine Teilnahme an der Konferenz der „Talentierten Trainer“ zeigten, dass sich im usbekischen Fußball ein neuer Ansatz herausbildet.

Ravshan Ermatov betonte die staatliche Aufmerksamkeit für den Fußball und die verabschiedeten Dekrete. Odil Ahmedov hob die Rolle der Trainer bei der Entdeckung neuer Fußballstars hervor. Cannavaros Teilnahme schuf zudem eine wichtige Gelegenheit zum direkten Dialog zwischen den lokalen Trainern und der Nationalmannschaft.

Der nächste große Erfolg im usbekischen Fußball wird nicht nur durch berühmte Spieler oder ausländische Spezialisten zustande kommen. Das Fundament dafür wird von gut ausgebildeten, anspruchsvollen und modernen Trainern gebaut, die jeden Tag in den Regionen mit der Jugend arbeiten.

Die Hauptfrage lautet nun: Wie schnell werden die auf diesen Konferenzen gewonnenen Erkenntnisse auf den Fußballplätzen in praktische Ergebnisse umgesetzt?