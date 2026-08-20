Kavan Sullivan Sieht Gegen Lionel Messis Team Rot

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Kavan Sullivan Sieht Gegen Lionel Messis Team Rot

Das Spiel in der nordamerikanischen Liga zwischen Inter Miami, für das Lionel Messi aufläuft, und Philadelphia Union endete mit hitzigen und angespannten Szenen. Wie Goal.com berichtet, stand eine Massenschlägerei in den Schlussminuten im Mittelpunkt des Interesses von Fans und Experten. Goal.com berichtet .

Das Spiel schien nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden zu enden. Doch als die zwölfte Minute der Nachspielzeit anbrach, brach auf dem Spielfeld Chaos aus und die Spannungen zwischen den Mannschaften erreichten ihren Höhepunkt.

Der Grund für die Auseinandersetzung und die Massenschlägerei auf dem Spielfeld

Der Streit begann, nachdem der für Philadelphia Union spielende Quinn Sullivan im Strafraum zu Boden gegangen war. Inter-Miami-Verteidiger Ian Fray verschärfte die Situation, indem er sich gegenüber dem am Boden liegenden Gegenspieler grob verhielt, als er über ihn hinwegstieg.

Quinn Sullivan konnte den zusätzlichen Körperkontakt nicht hinnehmen und reagierte heftig gegenüber seinem Gegenspieler. Dies führte wiederum zu Protesten anderer Spieler auf dem Platz und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Auseinandersetzung, an der zahlreiche Spieler beteiligt waren.

Der 16-jährige Mittelfeldspieler Cavan Sullivan, der voraussichtlich zu Manchester City wechseln wird, eilte sofort herbei, um seinen Bruder zu verteidigen. Er geriet mit dem Inter-Miami-Mittelfeldspieler Yannick Bright aneinander und wurde von weiteren Mitspielern umringt, die die beiden zu trennen versuchten.

Erste Rote Karte und Sperre

Nachdem der Schiedsrichter die Situation unter Kontrolle gebracht und alle Beteiligten beruhigt hatte, bewertete er die Regelverstöße. Cavan Sullivan und Yannick Bright, die an der Schlägerei beteiligt waren, sahen jeweils die direkte Rote Karte. Quinn Sullivan, der den Streit ausgelöst hatte, wurde mit einer Gelben Karte bestraft.

Die Rote Karte war der erste Platzverweis in Cavan Sullivans Profikarriere. Wegen seines Regelverstoßes muss der junge Fußballer nun automatisch eine Sperre von einem Spiel absitzen.

Aufgrund dieser Strafe wird das junge Talent das nächste MLS-Spiel seiner Mannschaft im August beim Austin FC verpassen. Damit kommt es zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Einsatzzeiten des jungen Spielers, der bei der Mannschaft aus der Eastern Conference eine herausragende Saison absolviert.

Kavan SullivanLionel MessiInter MiamiMLSFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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