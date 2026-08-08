Untersuchung: Infantino ließ seiner Ex-Freundin eine hohe Entschädigung aus UEFA-Mitteln zahlen!

·80·Sport
Untersuchung: Infantino ließ seiner Ex-Freundin eine hohe Entschädigung aus UEFA-Mitteln zahlen!

Es wurde bekannt, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino während seiner Jahre bei der UEFA im Zentrum eines großen finanziellen und disziplinarischen Skandals stand. Darüber berichtete die angesehene britische Zeitung The Telegraph in einer investigativen Recherche.

Den Angaben zufolge sorgte Infantino während seiner Tätigkeit bei der UEFA dafür, dass seiner ehemaligen Freundin aus Mitteln des Verbands eine hohe Entschädigung gezahlt und ihre kostspielige Ausbildung finanziert wurde.

Rasanter Karriereaufstieg und Michel Platinis Missbilligung

Laut der Quelle arbeitete die Frau zunächst in der normalen Verwaltungsstruktur der UEFA. Nachdem sie eine Liebesbeziehung mit Infantino begonnen hatte, nahm ihre Karriere einen steilen Aufstieg:

  • Position und Gehalt: Die Frau wurde in eine Führungsposition berufen, und ihr Jahresgehalt wurde um 30 Prozent auf 160.000 Schweizer Franken erhöht .

  • Platinis Intervention: Michel Platini, der damalige UEFA-Präsident, zeigte sich über die unangemessene Beziehung innerhalb des Verbands und die Situation äußerst unzufrieden.

Um einen Interessenkonflikt zu verhindern, wurde daraufhin beschlossen, die Tätigkeit der Mitarbeiterin bei der UEFA zu beenden und ihr eine hohe Entschädigung zu zahlen.

Entschädigung und ein MBA-Programm für 45.000 Pfund

Ehemalige Kollegen des amtierenden FIFA-Präsidenten teilten der Quelle mit, dass die der Frau gezahlte Entschädigung mindestens einen «sechsstelligen» Betrag (Hunderttausende Franken oder Euro) betragen habe.

Darüber hinaus übernahm die UEFA auch die Kosten für das Studium der Mitarbeiterin in einem renommierten MBA-Programm, das 45.000 Pfund pro Jahr kostet.

UEFA bestätigte die Vorwürfe: «Regeln wurden verschärft»

Die UEFA-Führung bestätigte offiziell, dass diese finanziellen Zahlungen geleistet wurden, und erklärte, von Berichten über die enge Beziehung der Verbandsmitarbeiterin zu Gianni Infantino gewusst zu haben.

Verbandsvertreter erklärten, dass die internen Unternehmensregeln nach diesem Vorfall weiter verschärftwurden, um modernen Standards internationaler Organisationen zu entsprechen und Interessenkonflikte zu verhindern.

Zur Information:

Gianni Infantino war von August 2000 bis 2016 bei der UEFA tätig. Von 2009 bis 2016 bekleidete er das Amt des Generalsekretärs des Verbands. Im Februar 2016 wurde er zum FIFA-Präsidenten gewählt.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Gianni InfantinoFIFAUEFAMichel PlatiniThe Telegraph
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mendes bewertet Abdulmanaps Vermächtnis: „Er ebnete einer ganzen Generation den Weg“Mendes bewertet Abdulmanaps Vermächtnis: „Er ebnete einer ganzen Generation den Weg“Heute, 17:51Tottenham Nähert Sich Einigung Mit Manchester City Über Savinho-TransferTottenham Nähert Sich Einigung Mit Manchester City Über Savinho-TransferHeute, 17:35Chicharito über Harry Kane: „Er ist wie eine Mischung aus Rooney und Gascoigne“Chicharito über Harry Kane: „Er ist wie eine Mischung aus Rooney und Gascoigne“Heute, 17:12Trauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenTrauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenHeute, 16:59Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!Heute, 16:55Arsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesArsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesHeute, 16:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)