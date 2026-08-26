Bruno Fernandes zum PFA-Spieler der Saison gewählt

Die prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnungen im englischen Fußball wurden vergeben, wobei Manchester United-Kapitän Bruno Fernandes den Hauptpreis gewann. Laut Sky Sports wurde der portugiesische Mittelfeldspieler für die Saison 2025-26 zum PFA (Professional Footballers' Association) Premier League-Spieler des Jahres gewählt. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Diese Anerkennung ist die logische Fortsetzung der großen Erfolge von Bruno Fernandes in dieser Saison. Der erfahrene Mittelfeldspieler stellte einen einzigartigen Premier League-Rekord auf, indem er 21 Vorlagen lieferte und damit den Rekord von Thierry Henry und Kevin De Bruyne brach. Zudem erzielte er 9 Tore.

Die Leistungen von Bruno Fernandes spielten eine entscheidende Rolle dabei, dass Manchester United unter Trainer Michael Carrick den dritten Platz in der Liga belegte und sich einen Champions League-Platz sicherte. Interessanterweise ist er der erste Spieler von Manchester United seit Wayne Rooney in der Saison 2009-10, der diese prestigeträchtige Auszeichnung erhält.

Gewinner im Frauen- und Jugendfußball

Während der Veranstaltung wurden auch die Gewinner in anderen Kategorien bekannt gegeben. Insbesondere gewann die Stürmerin von Manchester City, Bunny Shaw, die PFA-Auszeichnung zum zweiten Mal in ihrer Karriere. Sie erzielte während der Saison 21 Tore, gewann zum dritten Mal in Folge den Goldenen Schuh und sicherte sich mit Manchester City ihren ersten Titel in der Women's Super League.

Auch in den Jugendkategorien gab es interessante Ergebnisse. Das Talent von Manchester City, Nico O'Reilly, wurde für seine herausragenden Leistungen und den Gewinn der WM-Bronzemedaille mit der englischen Nationalmannschaft zum besten jungen Spieler des Jahres gewählt. Bei den Frauen gewann Olivia Smith von Arsenal die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis für die Fußballgemeinschaft war die Verleihung der PFA Special Merit Awards an die legendären Spieler Sir Kenny Dalglish und Karen Carney für ihre immensen Beiträge zum Spiel und ihre Lebensleistungen. Solche Auszeichnungen zeigen, dass das Saisonende nicht nur von Kämpfen auf dem Platz, sondern auch von historischen Meilensteinen geprägt war.