Arsenals neue Torwartverpflichtung sorgt für Kritik

Der französische Torhüter Illan Meslier, der während der Sommertransferperiode zum FC Arsenal wechselte, sorgt in der Fußballwelt für heftige Diskussionen. Der 26-Jährige kam nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Leeds United als ablösefreier Spieler zu den Gunners. Seine Entscheidung, eine Ersatzrolle zu akzeptieren, stieß bei Experten und ehemaligen Spielern auf deutliche Kritik. Wie die Metro berichtet, kritisierte der frühere Arsenal-Torhüter Graham Stack den Transfer offen und stellte die professionellen Ambitionen des Spielers infrage. Goal.com berichtet .

Illan Meslier absolvierte in den vergangenen Jahren 215 Spiele für Leeds United und sammelte umfangreiche Premier-League-Erfahrung. Nach seinem Wechsel zu Mikel Artetas Mannschaft galt er als erfahrener und konkurrenzfähiger Ersatz für David Raya und Kepa Arrizabalaga. Graham Stack zufolge deutet die Entscheidung eines zuvor regelmäßig eingesetzten Torhüters, sich mit dem Status als Nummer drei zufriedenzugeben, jedoch auf nachlassenden Siegeswillen hin.

Die Entscheidung eines erfahrenen Spielers für die Ersatzbank sorgt für Verwunderung

Der ehemalige Torhüter machte in einem Interview keinen Hehl aus seiner Verwunderung über die Entscheidung des Franzosen. Seiner Ansicht nach vermittelt der Eindruck, dass ein ausreichend erfahrener Spieler, der sich an die Anforderungen einer starken Liga angepasst hat, auf regelmäßige Spielpraxis verzichtet und es vorzieht, sich keinem zusätzlichen Druck auszusetzen. Stack glaubt, dass Illan Meslier mit diesem Schritt möglicherweise den Weg zu einem Karriereabstieg eingeschlagen hat.

„Ich würde ihn zur Rede stellen; ich kann die Entscheidung dieses Torhüters wirklich nicht verstehen“, zitierte die Metro Graham Stack. Der Experte ergänzte, dass es nicht zu den professionellen Ambitionen eines hochklassigen Spielers mit umfassender Premier-League-Erfahrung passe, sich auf die Rolle des dritten Torhüters zu beschränken.

Perspektiven der Akademie und die Zukunft junger Spieler

Als weiterer problematischer Aspekt des Transfers wurden die Interessen der Arsenal-Akademie genannt. Die Ankunft von Illan Meslier hat Auswirkungen auf die Zukunft des 20-jährigen Akademiespielers Tommy Setford. Der junge Torhüter soll voraussichtlich verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Dies wirft Fragen auf, warum der Klub weiterhin regelmäßig Spieler von außerhalb verpflichtet, anstatt auf die eigenen Nachwuchsressourcen zu setzen.

Graham Stack zufolge sollten Spitzenklubs wie Arsenal einen dritten Torhüter aus der eigenen Akademie hervorbringen. „Er ist zwar erfahren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Einsatz kommt, ist sehr gering. Meine Frage ist: Gibt es beim FC Arsenal keinen anderen einheimischen Torhüter, der diese Aufgabe übernehmen kann? Was machen sie in der Akademie?“, kritisierte der ehemalige Torhüter.