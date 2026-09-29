Saudi-Arabisches Gericht verhängt Todesstrafe gegen sri-lankischen Staatsbürger

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Saudi-Arabisches Gericht verhängt Todesstrafe gegen sri-lankischen Staatsbürger

Saudi-ArabienEin in Saudiya Arabistoni arbeitender sri-lankischer Staatsbürger namens Sivarasa Anojan wurde laut Berichten von einem Berufungsgericht zum Tode verurteilt, wie berichtet Asian Mirror.

Sivarasa Anojan ist ein ethnischer Tamile aus der Region Natpiddimonay in der Stadt Kalmunai, Distrikt Ampara in Sri Lanka. Er Saudi-Arabienarbeitete in.

Sein Fall begann nach einem religiösen Konflikt in den sozialen Medien. Es wurde bekannt, dass Anojan während einer hitzigen Debatte zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften einen Kommentar auf Facebook hinterlassen hatte. Dieser Kommentar wurde als Beleidigung des Islam und des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm) gewertet und anschließend den saudi-arabischen Behörden gemeldet.

Der Konflikt eskalierte nach Vorfällen im Zusammenhang mit einer traditionellen hinduistischen Pilgerreise in die Stadt Kataragama in diesem Jahr. Ein streunender Hund namens Subramaniam, der Hunderte Kilometer mit Pilgern zurückgelegt hatte, wurde in den sozialen Medien berühmt. Nachdem ein Video viral ging, in dem ein muslimischer junger Mann in Kalmunai den Hund trat, kam es zu öffentlichem Protest. Daraufhin begannen heftige Debatten zwischen verschiedenen Religionsgruppen in den sozialen Netzwerken.

Anojan wurde im Juli 2026 vom Strafgericht Al-Ahsa zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe von 3 Millionen Saudi-Riyal verurteilt. Seine Verteidiger legten daraufhin Berufung gegen das Urteil ein. Die Berufung wurde am 25. August beim zuständigen Gericht eingereicht.

Bei der Berufungsverhandlung am 17. September wurde die Strafe jedoch nicht gemildert, sondern zur Todesstrafe verschärft. Anojans Anwalt informierte die sri-lankische Botschaft in Riad mündlich über diese Entscheidung. Es heißt, die Botschaft warte auf das offizielle schriftliche Urteil des Gerichts.

Das Außenministerium von Sri Lanka erklärte, dass es den Fall über die Botschaft in Riad verfolge und der diplomatische Dialog mit der saudi-arabischen Regierung fortgesetzt werde. Auch Anojans Familie hat die Regierung von Sri Lanka aufgefordert, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um sein Leben zu retten.

Der Quelle zufolge hat die Familie auch Fragen zu bestimmten Aspekten des Gerichtsverfahrens und der rechtlichen Unterstützung aufgeworfen. Die rechtlichen und diplomatischen Prozesse im Fall Anojan dauern an.

Sri LankaSaudi-ArabienBerufungTodesstrafeMenschenrechte
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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