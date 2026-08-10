Frank Leboeuf nennt Arsenal den Topfavoriten auf die englische Meisterschaft

Der ehemalige französische Verteidiger und Weltmeister Frank Leboeuf hält den Londoner Klub Arsenal für den führenden Anwärter auf die Verteidigung des Premier-League-Titels in der Saison 2026/27. Seiner Ansicht nach verfügt das Team von Mikel Arteta über die Konstanz und den klaren Vorteil, die den Konkurrenten fehlen. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com arbeitet Arsenal intensiv daran, den Kader zu verstärken, um den Titel aus der vergangenen Saison überzeugend zu verteidigen. Während des Transferfensters konnte die Vereinsführung bereits Bruno Guimarães, Christos Tzolis und Illan Meslier verpflichten.

Transfermarkt und Kaderveränderungen

Wie La Stampa berichtet, arbeiten die Gunners nach dem Scheitern eines möglichen Transfers von Vinícius Júnior zudem an der Verpflichtung von Juventus-Stürmer Kenan Yildiz, um ihre Offensive zu verstärken.

In einem Interview mit ESPN erläuterte Frank Leboeuf seine Sichtweise: «Der Grund ist, dass die anderen Konkurrenten ihre Zukunft nicht vollständig einschätzen können. Arsenal hat klare Ziele und weiß, dass die Mannschaft mit ihrem aktuellen Kader die anderen übertreffen kann».

Die Abwehr und William Salibas Rolle

Der ehemalige Fußballer hob das Gleichgewicht im Abwehrzentrum besonders hervor. Seiner Aussage zufolge sorgen die Neuzugänge zwar für wichtigen Konkurrenzkampf auf der Bank, doch die Innenverteidigerpartnerschaft von William Saliba und Gabriel Magalhães ist unersetzlich.

«Wenn ich Gabriel Magalhães und Saliba hätte, würde ich mich stärker als alle anderen fühlen. Wenn ich Arsenal-Fan wäre, hätte ich keinen Grund zur Sorge», ergänzte Leboeuf.

Zur Einordnung: Arsenal startet am Freitag, dem 21. August, zu Hause gegen Coventry City in die Saison 2026/27. Coventry City hat den Aufstieg in die Premier League geschafft.