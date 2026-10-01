Franco Mastantuono kehrt in den Kader Argentiniens zurück und erinnert sich an schmerzhafte WM-Momente

Die argentinische Nationalmannschaft bestritt ihr erstes Spiel nach der Weltmeisterschaft 2026 und traf in Cordoba auf Bolivien, wo sie einen souveränen 4:0-Sieg einfuhr. Die Begegnung im Mario Alberto Kempes Stadion markierte den Beginn eines neuen internationalen Zyklus für die Schützlinge von Lionel Scaloni. Mit der Einbindung junger Talente in die Startelf hat der Cheftrainer eine neue Phase für das Team eingeleitet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Schmerz, die WM zu verpassen, und neue Ziele

Wie TyC Sports berichtet, teilte der Offensivspieler Franco Mastantuono , der in diesem Spiel zum Einsatz kam, seine Eindrücke nach seiner erfolgreichen Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der ehemalige Star von River Plate verhehlte nicht, dass es für ihn mental sehr schwer war, nicht in den endgültigen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft 2026 berufen worden zu sein. Trotz der persönlichen Enttäuschung betonte er, dass er seine Landsleute während des gesamten Turniers aus der Ferne unterstützt habe.

Als der 19-Jährige über seine schmerzhaften Erinnerungen sprach, erkannte er an, dass der Erfolg der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft ganz Argentinien stolz gemacht habe. Sein Hauptaugenmerk liegt nun darauf, sich fest im Nationalteam zu etablieren und sich im beginnenden neuen Zyklus zu beweisen.

„Es ist sehr hart, nicht im WM-Kader zu stehen, aber ich möchte immer, dass meine Teamkollegen und Argentinien gewinnen, und ich unterstütze sie“, sagte Mastantuono nach dem Spiel. „Sie haben eine unglaubliche Weltmeisterschaft gespielt, die uns alle stolz gemacht hat. Jetzt denke ich an den neuen Prozess, in dem ich mich gut fühle und sich neue Möglichkeiten eröffnen.“

Ein neues Team und das Vertrauen des Trainers

Der Spieler glaubt, dass sein Wechsel von Real Madrid zur Fiorentina während des Sommertransferfensters eine wichtige Rolle dabei spielte, seine Spielpraxis und seine Spritzigkeit auf dem Platz wiederherzustellen. Das junge Talent, das derzeit für den italienischen Verein spielt, drückte Cheftrainer Lionel Scaloni seine Dankbarkeit dafür aus, dass er ihm taktische Freiheiten auf dem Feld gewährt hat.

Lionel Scaloni wandte sich seinerseits an die Presse und die Fans und bat darum, keinen übermäßigen Druck auf junge Talente wie Franco Mastantuono, Leonel Flores und Nico Paz auszuüben. Der Trainer betonte, wie wichtig es sei, ein angenehmes Umfeld zu schaffen, damit sie ihr Potenzial frei entfalten können. Im Spiel gegen Bolivien sorgten Tore von Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero und Jose Lopez für einen weiteren souveränen Sieg der Argentinier und gaben der neuen Generation die Chance, sich voll zu präsentieren.